Esquel: secuestran un auto tras detectar que utilizaba piezas de un vehículo dado de baja

Durante un control de rutina realizado este miércoles alrededor de las 10:30 horas en avenida Perón al 900, personal de la División Sustracción Automotores de Esquel secuestró un automóvil Volkswagen Gol blanco tras constatar graves irregularidades en su estructura. La inspección, realizada por verificadores autorizados por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), permitió determinar que el vehículo presentaba componentes de otro rodado que no debía estar en circulación.

Una estructura modificada ilegalmente

Durante la verificación técnica, los especialistas detectaron que el vehículo había sido intervenido mediante un corte transversal a aproximadamente 1,40 metros de la parte posterior, el cual había sido soldado posteriormente para unir distintas piezas. Esta maniobra, que alteró la integridad original del chasis, fue el indicio principal que llevó a profundizar la inspección sobre el origen de las partes.





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El hallazgo de un vehículo dado de baja

La investigación de los peritos confirmó que el tren trasero del rodado inspeccionado pertenecía a otro Volkswagen Gol que contaba con un registro de baja definitiva por destrucción, desguace y envejecimiento desde el 24 de julio de 2018. El uso de partes de un vehículo legalmente destruido constituye una infracción directa a las normativas de identificación vehicular.





Consecuencias legales y judiciales

Ante este hallazgo, la policía procedió al secuestro preventivo del rodado por una presunta infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal argentino. El vehículo, que era conducido por un hombre de 26 años domiciliado en el barrio Valle Chico, quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Esquel y fue trasladado a dependencias policiales para avanzar con la investigación correspondiente.









M.G