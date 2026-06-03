Esquel se movilizó bajo el grito de #NiUnaMenos

La concentración comenzó a las 16:30 en la Plaza del Cielo, punto de encuentro donde diversos colectivos feministas, organizaciones sociales y vecinas autoconvocadas se dieron cita. Tras varias horas de reunión y reflexión, la marcha inició su recorrido por las calles de Esquel pasadas las 18:00, visibilizando la problemática ante la comunidad y reafirmando el compromiso con la erradicación de las violencias.

La movilización, que se desarrolla año tras año en todo el país, mantiene en la ciudad una fuerte vigencia, coincidiendo este año con el 11° aniversario de la primera marcha realizada bajo esta consigna. Ante la necesidad de seguir exigiendo respuestas judiciales y sociales frente a los casos de femicidios y situaciones de vulnerabilidad, los manifestantes alzaron sus voces por la protección integral de las mujeres y diversidades durante el trayecto por las calles céntricas, exigiendo al Estado mayores herramientas de prevención y acompañamiento para las víctimas.



