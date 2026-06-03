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Por Redacción Red43

Incendio de vivienda dejó pérdidas totales y afectó vegetación cercana

El fuego se desató durante la noche del martes en El Bolsón, y cuando llegaron los bomberos la estructura ya estaba completamente tomada por las llamas. También hubo propagación hacia una segunda construcción y la vegetación lindante.
Por Redacción Red43

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Un incendio de vivienda en Pampa de Mallín provocó pérdidas totales en una propiedad durante la noche de este martes. Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran otras estructuras.

 

De acuerdo con la información brindada por el cuartel, el aviso ingresó alrededor de las 22.45. En un primer momento fue despachada una unidad desde el destacamento y, debido a la magnitud del hecho, se convocó personal de apoyo desde la central.

 

Cuando la primera dotación arribó al lugar, el incendio ya se encontraba generalizado y había comprometido por completo la vivienda. Ante ese panorama, desde la central se enviaron tres unidades más para reforzar las tareas de extinción.

 

 

Como consecuencia del siniestro, la estructura sufrió pérdidas totales. Según indicaron los bomberos, el morador de la vivienda no se encontraba en el lugar al momento del incendio.

 

El fuego avanzó hacia una segunda estructura

Además de consumir la vivienda principal, las llamas se propagaron hacia la vegetación lindante y alcanzaron las inmediaciones de otra estructura ubicada en el mismo sector.

 

El trabajo coordinado de los bomberos permitió controlar ambos frentes y evitar que el fuego continuara extendiéndose. Las tareas se concentraron en contener la propagación y asegurar el área afectada.

 

 

Durante el operativo, un familiar de los propietarios sufrió un corte en una de sus manos y debió ser asistido por personal de salud que acudió al lugar.

 

 

O.P.

 

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