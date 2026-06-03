Los Juegos Comunales tendrán fuerza de Ley

Que a nadie se le ocurra hacer desaparecer a estos Juegos. Un poco esa es la premisa. Tratar de que los Juegos Comunales perduren en el tiempo, más allá de las banderías políticas.

Tal vez haya que mejorar algunas cuestiones, pero la inclusión y el derecho a la práctica del deporte, con todos los beneficios que ello conlleva, es innegable. No se puede tocar. Solo se puede apuntalar y, si es necesario (siempre es necesario) invertir más y más en el deporte social, comunitario y recreativo.

A través de estos Juegos surgen los talentos (en verdad, los talentos existen, solo hay que encontrarlos) y a esos talentos habrá que apuntalarlos con otros programas, fuera de los Comunales.

Se sube un peldaño en la competencia y el apoyo tiene que ser otro. Pero vamos a las bases.

Los Juegos Comunales es una obra maestra si nos referimos a la inclusión. Es cierto que no todos pueden participar de estos juegos, porque quienes viven en grandes ciudades tienen otros puntos de apoyo.

Quien vive en el interior más profundo de la provincia, merece jugar, recrearse y competir. Se niño o niña, sea una persona con discapacidad o un adulto mayor.

Este jueves, la Legislatura de la provincia dará un marco de Ley a los Juegos Comunales. A partir de ahora, será algo más que un deseo. Los juegos perdurarán para siempre y esa sería la gran victoria.

En la jornada de ayer martes, el plenario de las comisiones de Turismo y Deporte, que preside la diputada Karina Otero, en conjunto con la de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el diputado Sergio Ongarato, trató el Proyecto de Ley n° 71/26, impulsado por el Poder Ejecutivo, que promueve la creación de los Juegos Comunales en la provincia.

Durante el plenario se analizó la iniciativa y, tras el debate correspondiente, se resolvió emitir dictamen favorable.

Así, el proyecto podrá tratarse en la sesión ordinaria de este jueves a las 11.

En dicho plenario estuvieron presentes los máximos responsables de Chubut Deportes como ser el presidente, Milton Reyes; el gerente general, Mariano Ferro; el gerente deportivo, Darío Figueroa; la directora Alejandra Ibrahim; el asesor legal Federico Landau y el coordinador del programa, Federico Rodríguez.

Todos ellos brindaron detalles técnicos y realizaron aportes para el fortalecimiento de la propuesta.

El proyecto es el resultado de un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, Chubut Deportes y la Legislatura, que permitió construir una iniciativa consensuada destinada a consolidar una política pública deportiva de alcance provincial.

Se trata de un hecho histórico para el deporte chubutense, ya que otorga un rol central al programa Juegos Comunales y crea el marco normativo necesario para garantizar su continuidad, fortalecimiento y desarrollo en el tiempo, destacó Otero.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de participación deportiva, integración y desarrollo para niños, niñas y jóvenes de las comunas rurales y localidades del interior, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso al deporte como herramienta de inclusión, formación y construcción comunitaria. Que así sea.