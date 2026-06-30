El municipio presentó la nueva motoniveladora y anunció la compra de dos camiones compactadores

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó la incorporación de una nueva motoniveladora al parque automotor municipal y confirmó que la próxima inversión será la compra de dos camiones compactadores de residuos, en el marco del plan de renovación de maquinaria financiado con recursos propios.

"Con una buena administración podemos lograr todo aquello que nos comprometemos", afirmó el intendente al señalar que la motoniveladora demandó una inversión de más de 200 millones de pesos. Además, recordó que la compra de los camiones compactadores ya había sido anunciada durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante y aseguró que serán adquiridos en los próximos meses.

Consultado sobre si el parque de maquinaria quedará completo con estas incorporaciones, Taccetta explicó que el municipio evalúa permanentemente el estado de cada vehículo para definir futuras inversiones.

"Cuando la vida útil ya no da para más y el gasto en mantenimiento es cada vez mayor, tomamos la decisión de previsionar los fondos para adquirir nuevas maquinarias", sostuvo.

El intendente remarcó que la incorporación de la motoniveladora responde a una necesidad concreta de la ciudad, donde aún existen unas 950 cuadras sin pavimento ni adoquinado.

"Me gustaría tener toda la ciudad pavimentada o adoquinada. Estamos haciendo un esfuerzo enorme con las obras de cordón cuneta y en las próximas semanas vamos a anunciar 20 cuadras más, pero mientras tanto hay que mantener las calles de tierra y por eso esta maquinaria es necesaria", expresó.

Taccetta recordó que el municipio contaba con dos motoniveladoras antiguas, una de ellas con casi 40 años de servicio.

"Esa máquina vivía más en el taller que en la calle. La intención nuestra era invertir y no alquilar, porque considero que alquilar es una pérdida para el municipio", afirmó.

En ese sentido, confirmó que la unidad más antigua será dada de baja debido a los elevados costos de reparación y al tiempo que permanecía fuera de servicio.

"Cada vez que iba al taller significaba una inversión enorme y eran horas que no estaba trabajando en la calle. Los vecinos lo sienten y se dan cuenta", indicó.

Respecto al plan de infraestructura vial, el intendente reiteró que el objetivo de la gestión es alcanzar las 50 cuadras pavimentadas por año, aunque reconoció que el avance depende también del aporte de los frentistas.

"Siempre digo que es un esfuerzo solidario. Los vecinos hacen una contribución por las mejoras, pero el municipio financia en muchos casos alrededor del 50% del costo de las obras. Cuesta reunir los recursos para sostener este plan", señaló.

Finalmente, adelantó que además de las próximas 20 cuadras de cordón cuneta, durante la segunda mitad del año se ejecutarán nuevas obras de adoquinado, remarcando que estas inversiones también permiten reducir los costos futuros de mantenimiento de las calles.