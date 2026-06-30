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Por Redacción Red43

Traza de Ruta n°40: Torres pedirá a Santilli que se avance en su realización

El gobernador trasladará el pedido al nuevo Jefe de Gabinete, para avanzar, tal cual lo hizo con la ruta Los Tamariscos - Facundo, "de las más deterioradas de toda la Argentina"
Por Redacción Red43

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El gobernador Ignacio Torres estuvo en la ciudad de Esquel presentando la habilitación de la obra de gas en Valle Chico, y allí dialogó con periodistas sobre diversos temas.

 


Comenzando el invierno, las obras de ruta y el dialogo con Vialidad Nacional fueron uno de los temas en que el gobernador se expresó: “La verdad que nobleza obliga, como en su momento a la empresa la multamos porque no estaba cumpliendo con los tiempos (refiriéndose al tramo de Los Tamariscos - Facundo)”.

 


Uno de los tramos más afectados de la provincia y del país: “hoy la verdad que no sólo está cumpliendo, sino que está avanzando más rápido de lo que establecían los tiempos de ejecución y eso habla de una empresa que lo está haciendo con seriedad, con responsabilidad y obviamente la veda invernal hace que haya un bache”, detalló: “pero hasta el momento la impresión viene muy bien en una ruta que era de las más deterioradas de toda la Argentina”.

 


Torres destacó que los avances en estos tramos se dan con fondos propios: “podemos decir con orgullo que lo estamos haciendo con recursos provinciales. La primera autopista nacional que se va a terminar con recursos provinciales se va a dar en la provincia de Chubut que va a ser la autovía Trelew-Puerto Madryn completa, con las dos portadas, con las dos rotondas, con el ingreso al aeropuerto y con toda la traza central finalizada”.

 


El próximo paso será la Ruta n°40 y su alcance en la Avenida Ameghino de nuestra ciudad: rápidamente vamos a empezar también con la traza que comienza incluso la avenida principal de Esquel, está dentro de ese proyecto y rápidamente ya adjudicamos la obra, queremos que inicie, si Dios quiere y el clima lo permite, se va a poder estar tirando asfalto rápidamente”.

 


La ruta n° 259 está también en agenda: “nosotros queremos también hacerla, queremos que no la traspasen y ahora que Santilli tiene un rol tan importante, también está entre los pedidos que vamos a llevar a la Nación”.

 


SL
 

 

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