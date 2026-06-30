Con gran esfuerzo, los peques de Cushamen participarán en el Torneo de Lala Gym

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - En las localidades del interior chubutense, el deporte es mucho más que una competencia: es contención, es comunidad y, sobre todo, es esfuerzo puro. Así lo demuestra la escuela de fútbol infantil Atlético Juniors de Cushamen, donde todo se hace a pulmón, para que sus categorías formativas puedan tener rodaje y conocer nuevas experiencias.

Los peques de Atlético Juniors participarán del Torneo Regional de Futsal Masculino Infantil que se jugará en Esquel durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de julio. El director técnico de la escuelita, Ismael Castro, recuerda cómo se enteró de este torneo.

"Fue por Laura (por María Laura Hernández, de Lala Gym). Ella publicó en las redes sociales y ahí me contacté, con ella para ver cómo era más o menos el torneo y las categorías".

Aunque hoy el club alberga a una gran cantidad de chicos, los inicios tuvieron otra fisonomía. "En realidad, nuestra idea cuando iniciamos fue con la misma categoría, pero de nenas", explica Ismael, quien junto a su compañera Yanina lleva las riendas del proyecto desde hace casi dos años.

"A este grupo lo tomamos como ya estaba armado, nos ofrecieron a nosotros así que lo tomamos. Hará dos años en agosto que estamos trabajando con ellos".

Lejos de limitarse a una sola categoría, Atlético Juniors hoy cuenta con un abanico que va desde la 2008 hasta la 2014, abarcando tanto el fustal como el fútbol 11 "cuando se puede, siempre aprovechando las oportunidades que se nos dan".

Un dato que destaca en la escuelita es la enorme convocatoria femenina, superando incluso a los varones en número:

"Chicos tenemos aproximadamente unos veinte y chicas tenemos 30 ó 35. Tenemos más chicas, que chicos", detalla el entrenador con orgullo.

Competir de manera continua no es sencillo para un equipo de Cushamen. Las competencias locales suelen limitarse a los Juegos Comunales, a los Juegos Evita o algún partido amistoso. Incluso, los chicos han llegado a formar parte de pruebas de captación de talentos de clubes grandes, como cuando Boca Juniors visitó Trevelin. Sin embargo, la falta de competencia constante se debe principalmente a los costos y la infraestructura.

Para este viaje a Esquel, el presupuesto estimado es un verdadero reto: "Un millón y medio, así por decírtelo así", confiesa Castro al hablar del dinero necesario para cubrir los gastos de traslado, estadía, inscripción y arbitraje.

"Sabemos que estamos en un lugar lejos, complicado, pero tampoco imposible. Nosotros siempre nos manejamos con los padres, siempre todo dependiendo de ellos. Si ellos están de acuerdo, bueno, le vamos dando forma. Siempre hacemos venta, venta de numeritos, y bueno, siempre colaboraciones que nos apoya el área de Deportes y también la Comuna".

A pesar del apoyo institucional para los viajes, el traslado de la delegación se hará de forma particular: cada nene que viaje lo hará acompañado por un papá o una mamá que disponga de su vehículo, costeando sus propios gastos de alojamiento.

Para muchos de los integrantes de Atlético Juniors, el viaje a Esquel significará mucho más que jugar a la pelota; será cruzar las fronteras de su localidad por primera vez en un contexto deportivo.

Ismael Castro cierra con claridad sobre cuál es el verdadero triunfo que buscan en este viaje:

"Para algunos es la primera vez, y bueno, otros ya han tenido la oportunidad de poder participar. Así que bueno, ahí estamos, preparándonos y más que nada, más allá de competir, para ellos es que vayan a conocer nuevos compañeros, nuevas vivencias, el conocimiento. Yo creo que les va a servir muchísimo y bueno, acompañarlos a ellos".