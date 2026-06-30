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Por Redacción Red43

¿Vas a manejar, con este frio? Estas son las recomendaciones frente al temporal de nieve

Protección Ciudadana alertó por posibles sectores con hielo en las rutas de Chubut.
Por Redacción Red43

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Ante el marcado descenso de las temperaturas previsto para las próximas horas, el organismo provincial pidió extremar las precauciones al circular por las rutas y recordó que el horario más seguro para viajar es entre las 10 y las 18 horas.

 


La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut emitió una advertencia para quienes deban transitar por las rutas de la provincia durante las próximas horas, debido al intenso descenso de las temperaturas que podría generar la formación de hielo sobre la calzada.

 


Desde el organismo solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, ya que las bajas temperaturas podrían provocar sectores con hielo, aumentando el riesgo de siniestros viales.

 


Asimismo, recomendaron planificar los viajes y, siempre que sea posible, realizarlos en horario diurno, entre las 10:00 y las 18:00, cuando las condiciones suelen ser más favorables.

 


Entre las recomendaciones difundidas por Protección Ciudadana se encuentran consultar el pronóstico y el estado de las rutas antes de salir, informar el destino y el horario estimado de llegada, llevar abrigo, linterna, agua, baterías, alimentos calóricos y cadenas para nieve.

 


También aconsejaron evitar salir durante temporales, salvo en casos de extrema necesidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas.

 


Las autoridades recordaron que, durante la temporada invernal, es fundamental conducir con responsabilidad y mantenerse informado sobre el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

 

SL

 

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