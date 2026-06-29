"Ahora comenzamos una nueva vida": Torres entregó viviendas a los afectados por los incendios

Los incendios ocurridos en la Comarca Andina el último verano, fueron un antes y un después para las familias que lo perdieron todo. Pero una nueva etapa comienza con la entrega de sus nuevos hogares, promesa del gobernador Ignacio Torres que se cumplió con la llegada del invierno.



Javier Penda es uno de los vecinos afectados que ahora tiene su casa de vuelta: “La verdad, muy agradecido ante que nada por la entrega de la casa con unos materiales re nobles, con muy buena terminación y predisposición de las personas que vinieron a trabajar acá”.



El impacto en la pérdida de su hogar: “cuando se nos quemó la casa tocamos fondo, no quedó nada, una estela de humo nada más. Y de repente después de cuatro meses ver que más o menos tenemos un buen refugio y lo que nos falta, organizar el jardín ya, es otra cosa”.



Una vida entorno a una naturaleza en reconstrucción: “Teníamos uvas, frutales de todo tipo, durazno, manzano, guinda, cereza, todo eso de a poquito va viniendo de abajo y otro lo vamos a replantar con la ayuda de unos amigos que fueron donando árboles”.



Reconstruir su fuente de trabajo, que es la artesanía, es la prioridad ahora que el hogar está resuelto: “La vida es una aventura, hay que seguir. La verdad que nos rodeó el fuego y entró por el fondo, por acá, por el monte, al estar con la familia y los animales, atravesar las cortinas de humo que había yendo para la estación de servicio, que allá nos evacuamos, el auto lo cargamos siete veces antes del incendio, porque lo veíamos venir, así que fue cargarlo, descargarlo, cargarlo, descargarlo, hasta que finalmente llegó hasta acá”



Oscar Williams, otro vecino y beneficiario de una nueva vivienda, no era tan optimista: "Pensé que iba a quedar en la nada, continué con mi vida y llegó. Somos una familia grande, vamos a ver cómo nos acomodamos, pero felices porque tenemos dónde".



Por su parte, Javier Epulef aseguró: "No tengo palabras, estoy muy contento y agradecido". Y remarcó la labor de todos los constructores de la construcción que hoy le permiten empezar de nuevo en un hogar propio.



En este sentido, Mariel Acosta extendió el agradecimiento al gobernador de la provincia, Ignacio Torres: "Por cumplir con su palabra. Decíamos es una promesa como muchas promesas que se hacen, pero cuando nos llamaron para decirnos que nos iban a construir la casa en el terreno de él, nos pusimos re contentos".



La esperanza de los vecinos abre una nueva etapa y nuevas posibilidades: “el fuego es transmutador, así que todo lo que quedó era de una vida anterior, ahora empezamos una nueva vida”.



SL