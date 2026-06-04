La UDC recorrió la Meseta Central

La Universidad del Chubut (UDC) realizó recorridas por localidades de la Meseta Central con el objetivo de acercar su oferta académica y profundizar el trabajo conjunto con municipios, comunas rurales e instituciones educativas. Las visitas fueron encabezadas por la rectora Marcela Ines Freytes Frey y el vicerrector Fernando Menchi, acompañados por la secretaria de Políticas y Vinculación, Amanda Gotti. Durante la actividad, mantuvieron encuentros con intendentes, jefes comunales, equipos educativos, estudiantes y vecinos.

La iniciativa se enmarca en la ampliación de la propuesta académica a distancia de la UDC, que cuenta con siete carreras virtuales distribuidas entre la Escuela de Salud Social y Comunitaria, y la Escuela de Producción Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Durante los encuentros, las autoridades compartieron información sobre las carreras disponibles, programas de acompañamiento estudiantil, becas y el albergue universitario.

"En cada localidad fuimos a conversar con intendentes, jefes comunales y escuelas para poner a disposición toda la capacidad técnica de la universidad. No solo hablamos de carreras, sino también de extensión, investigación, vinculación tecnológica y acompañamiento a proyectos que surjan de las propias comunidades", señaló Freytes Frey. La rectora afirmó que la universidad busca orientar sus acciones hacia las necesidades de las distintas regiones de la provincia. "La mejor manera de hacerlo es escuchando qué está pasando en cada lugar y cuáles son las demandas de las comunidades. Queremos construir respuestas junto a ellas", agregó.

Por su parte, el vicerrector Fernando Menchi mencionó que se tomó como prioridad esta región porque "a diferencia de otras localidades donde ya existen vínculos generados a través de nuestras extensiones áulicas, era una región con la que teníamos menos presencia institucional. Vimos que cada vez hay más estudiantes de la meseta estudiando en la UDC. Siempre decimos que nuestro campus es toda la provincia de Chubut, y en estas visitas eso se hizo visible".

Además de presentar la oferta académica, la universidad abrió espacios de diálogo para conocer las necesidades y proyectos de cada localidad. La UDC ofrece herramientas como capacitaciones específicas, cursos cortos, diplomaturas, proyectos de extensión y asistencia técnica.

Las visitas se desarrollaron a lo largo de tres recorridos por la Meseta Central. El primero incluyó Telsen, Gan Gan, Chacay Oeste, El Mirasol y Las Plumas. El segundo abarcó Colán Conhué, Paso del Sapo, Gastre, Lagunita Salada, Cerro Cóndor, Paso de Indios y Los Altares. El tercer viaje comprendió El Maitén, Cushamen, Gualjaina y Aldea Epulef. La agenda continuará por localidades de la zona sur y la cordillera provincial.

EBW