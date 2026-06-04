Erica Pineda: "La unidad es la única posibilidad que tiene el peronismo para volver a gobernar Chubut"

En una entrevista exclusiva con RED43, la vicepresidenta del Partido Justicialista de Chubut, Erica Pineda, analizó el reciente encuentro que dirigentes peronistas de toda la provincia mantuvieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y remarcó que el principal objetivo del espacio es consolidar la unidad para recuperar posiciones políticas tanto en Chubut como a nivel nacional.



Pineda calificó la reunión como una experiencia "muy motivadora" y explicó que fue el resultado de un trabajo impulsado por referentes provinciales como Carlos Linares, Juan Pablo Luque y Gustavo Fita, actual presidente del PJ Chubut.



"La verdad que fue algo que te genera muchas ganas de seguir adelante", expresó.



Según señaló, el encuentro permitió exhibir una imagen de unidad que el peronismo considera fundamental para afrontar los próximos desafíos electorales.



"La foto mostró la unidad que buscamos, la unidad que necesitamos y con la que queremos trabajar para llegar fortalecidos y ganar una elección en 2027", sostuvo.

La dirigente destacó la amplia representación territorial de la reunión, con presencia de referentes de localidades grandes y pequeñas de toda la provincia.



"Estaba representado todo Chubut. Incluso había compañeros de Gobernador Costa sentados en la misma mesa con Axel Kicillof. Eso demuestra la importancia del encuentro y la posibilidad de intercambiar experiencias de cada localidad", afirmó.



Pineda confirmó que Kicillof manifestó su intención de construir una propuesta presidencial para 2027, aunque aclaró que todavía falta mucho camino por recorrer y que existen otros dirigentes nacionales con aspiraciones similares.



"Axel nos transmitió sus intenciones de trabajar para ser candidato a presidente en 2027, pero todavía hay otros actores y mucho por construir", explicó.



En ese sentido, recordó que el PJ provincial también mantuvo reuniones anteriormente con el gobernador riojano Ricardo Quintela, aunque consideró que el encuentro con Kicillof fue uno de los más relevantes hasta el momento.



El desafío de construir consensos



Uno de los aspectos más destacados de la reunión fue el mensaje que Kicillof transmitió a los dirigentes chubutenses respecto al proceso interno del peronismo.



"Nos pidió que, sea quien sea el candidato presidencial, trabajemos en cada provincia para construir unidad y no para generar candidatos por generar candidatos", relató.



Según Pineda, el compromiso asumido es avanzar en acuerdos amplios que permitan llegar a las elecciones con listas consensuadas y evitar divisiones internas.



¿Unidad o internas?



Consultada sobre la posibilidad de una interna dentro del peronismo chubutense, la vicepresidenta del PJ sostuvo que el diálogo seguirá siendo la herramienta principal para resolver las candidaturas.



"Las internas fortalecen y legitiman candidatos, pero nosotros vamos a buscar el diálogo hasta las últimas instancias", afirmó.



Si bien reconoció que una elección interna sigue siendo una posibilidad, insistió en que el objetivo político es alcanzar acuerdos que eviten fracturas.



"Tenemos que pensar en una lista de consensos y acuerdos. Las internas muchas veces dejan heridos de ambos lados", señaló.



Luque, Bowen y la búsqueda de un candidato único



En relación con los nombres que aparecen como posibles candidatos a gobernador, Pineda mencionó a Juan Pablo Luque y Dante Bowen como dirigentes con aspiraciones legítimas dentro del espacio.



"Las conversaciones se tienen que dar para generar un candidato único, ya sea Dante, Juan Pablo o quien esté dispuesto a encarnar un proyecto nacido desde el peronismo", indicó.



La dirigente consideró que existen condiciones para alcanzar un acuerdo.



"Podemos llegar a la unidad y vamos a trabajar para eso. Si no se pudiera, habrá que resolverlo en una interna, pero nuestra prioridad sigue siendo la unidad", aseguró.



El diagnóstico social y económico



Durante la entrevista, Pineda sostuvo que el peronismo trabaja sobre un diagnóstico crítico de la situación social y económica de la provincia y del país.



Entre las principales preocupaciones mencionó la pérdida del poder adquisitivo, la situación de los trabajadores estatales, la educación y la salud pública.



"Tenemos gente que está volviendo a tomar un té a la noche porque no le alcanza para comer. Hay docentes, enfermeros y empleados públicos que no llegan a fin de mes", manifestó.



Pineda explicó que el peronismo provincial continúa trabajando sobre la base programática elaborada durante la candidatura de Juan Pablo Luque a la Gobernación.



"Tenemos equipos técnicos trabajando y actualizando permanentemente esa propuesta para adaptarla a la realidad actual", afirmó.



Aunque aclaró que todavía no existe una plataforma definitiva para presentar públicamente, aseguró que ya se están diseñando propuestas concretas.



"Sabemos que no existen soluciones mágicas. Habrá decisiones difíciles que tomar y por eso trabajamos en dos líneas: un proyecto para ejecutar y otro para contener socialmente durante la transición", explicó.



El escenario en Esquel



Respecto de las posibles candidaturas a la Intendencia de Esquel, Pineda consideró prematuro comenzar a discutir nombres propios.



Reconoció que existen varios dirigentes con aspiraciones y valoró tanto a referentes masculinos como femeninos dentro del peronismo local.



"Tenemos hombres y mujeres muy valiosos trabajando en distintos espacios. Hoy es apresurado hablar de candidaturas cuando todavía estamos definiendo la estrategia provincial", sostuvo.



A su entender, anticipar debates personales podría generar divisiones innecesarias dentro del espacio.



La foto que quieren repetir en 2027



Para cerrar, la vicepresidenta del PJ Chubut aseguró que la imagen de unidad mostrada en el encuentro con Kicillof representa el camino que el peronismo pretende sostener de cara a los próximos años.