La noche fue blanca con la esperada nieve en la ciudad

Este domingo 26 de julio será recordado como el día donde volvió a nevar en toda la Patagonia.

Las imágenes y reportes se hicieron desear durante toda la semana, cuando la probabilidad se mantuvo constante pero sin llegar concretamente a Esquel.

Las rutas y las localidades vecinas anunciaron que el domingo sería el día. Y así fue.

Las postales de nieve en las calles, cerros y caminos fueron bien disfrutadas por los vecinos y turistas. pero los partes de precaución en las rutas y suspensión de algunas actividades, mantuvieron el cuidado y resguardo nocturno.

Pero la nieve siguió cayendo unas horas más, pintando la noche de blanco y dejando los lugares icónicos del centro de la ciudad, con un recuerdo de que estamos en la Patagonia, en invierno y siempre con cuidado y abrigo, se puede disfrutar de hacer un muñeco de nieve en medio de la calle.

SL