¿Cómo están las rutas y caminos tras la nevada?

El temporal de nieve en la Comarca Andina continúa este lunes con rutas y caminos afectados por la acumulación de hielo y nieve, mientras distintas localidades mantienen medidas preventivas para reducir la circulación.

Después de una jornada de domingo marcada por intensas nevadas, cortes y complicaciones, la mañana comenzó con nuevas recomendaciones para quienes necesiten trasladarse.

Ruta 40, uno de los principales puntos de atención

En Río Negro, el parte emitido por Vialidad Nacional a las 7 am de este lunes indica que la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón se encuentra habilitada con uso obligatorio de cadenas en las zonas altas de Pampa del Toro, Veranada, Recta Lewis y Cañadón de la Mosca. La situación es diferente a la del domingo por la tarde, cuando el tramo había sido cerrado totalmente debido a las condiciones climáticas.

En Chubut, el tramo de la Ruta 40 entre Esquel y Epuyén también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, pero con portación obligatoria de cadenas. El parte vial advierte sobre sectores con nieve y hielo en la calzada, banquinas inestables por acumulación de nieve, animales sueltos, heladas, bancos de niebla y sectores donde continúa nevando.

Durante la mañana, personal de Vialidad Nacional trabaja en el despeje y en la distribución de sal sobre la calzada. La recomendación es transitar con extrema precaución y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

El Bolsón arrancó el lunes con calles y accesos complicados

En El Bolsón, la jornada comenzó después de un domingo en el que la nieve obligó a tomar distintas medidas preventivas.

La subida de Greda, en Loma del Medio, permaneció cerrada durante la noche debido a la acumulación de hielo y nieve. También se informó que la avenida Loma del Medio requiere el uso de cadenas para circular.

Durante este lunes se prevé reforzar los trabajos con maquinaria pesada para despejar las calles y mejorar las condiciones de circulación.

A esto se suma la suspensión de las clases presenciales en todos los turnos y establecimientos educativos de El Bolsón, debido a la acumulación de nieve, las bajas temperaturas y las dificultades para circular.

El suministro eléctrico, que había sido afectado durante el domingo en distintos sectores, comenzó a restablecerse paulatinamente.

Lago Puelo también sigue bajo los efectos de la nevada

Lago Puelo fue uno de los puntos donde la nevada se hizo sentir con fuerza durante el domingo.

El Camino Alternativo permanece cerrado al tránsito debido a las condiciones climáticas y se recomienda evitar circular por ese sector hasta nuevo aviso.

La nieve y el hielo también complican calles y caminos, por lo que se mantiene el pedido de circular únicamente cuando sea necesario y hacerlo con las precauciones correspondientes.

El Hoyo mantiene medidas preventivas

En El Hoyo, las oficinas municipales permanecen cerradas durante este lunes como consecuencia de la situación climática.

Personal operativo y maquinaria vial recorren distintos sectores para atender las dificultades que dejó la nevada. Además, durante la jornada no habrá recolección de residuos.

En cuanto a la circulación, se solicita evitar traslados que no sean indispensables y extremar las precauciones, especialmente en caminos de ripio y sectores donde pueda haberse acumulado hielo.

Clases suspendidas en la Comarca Andina

La suspensión de actividades escolares alcanza también a las localidades de la Comarca Andina de Chubut.

El Ministerio de Educación provincial dispuso que este lunes 27 de julio no haya clases presenciales en la Región Educativa I Comarca Andina debido a las condiciones meteorológicas y las dificultades para circular. En El Bolsón se adoptó una medida similar para todos los establecimientos y turnos.

La decisión busca evitar desplazamientos en una jornada en la que todavía persisten sectores con nieve, hielo y dificultades para transitar.

Una mañana para moverse lo menos posible

El temporal de nieve en la Comarca Andina dejó una postal poco habitual incluso para pleno invierno: rutas condicionadas, calles con hielo, accesos que requieren cadenas, escuelas sin actividad presencial y maquinaria vial trabajando desde las primeras horas.

La situación de las rutas puede cambiar durante el día a medida que avancen los trabajos de despeje y también según las condiciones meteorológicas. Por eso, para quienes no tengan una necesidad concreta de viajar, la recomendación sigue siendo: esperar y evitar circular innecesariamente.

Para quienes sí deban hacerlo, las cadenas dejan de ser un accesorio y pasan a ser parte obligatoria del viaje en varios sectores de la Ruta 40.

Mientras tanto, en la Comarca Andina el invierno parece haber decidido ocupar todos los espacios posibles. Rutas, calles, accesos y caminos tienen hoy algo en común: nieve, hielo y mucha precaución.

O.P.