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Por Redacción Red43

Operativos en calles de Trevelin tras la nevada

Durante este domingo se trabajó en los sectores altos de la localidad, considerados prioritarios por las condiciones del terreno.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa que la Dirección de Servicios Públicos puso en marcha un operativo de despeje de calles y mantenimiento de la circulación, luego de la nevada registrada durante las últimas horas.

 

Las tareas comenzaron en la tarde noche de este domingo en los sectores altos de la localidad, considerados prioritarios por las condiciones del terreno, y continuarán de manera progresiva en el resto de las calles, de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas.

 

Está madrugada, se retomaron trabajos que, además del despeje con maquinaria, en algunos puntos específicos se realizará el arrojo de sal para reducir la formación de hielo y mejorar la seguridad vial.

 

En tanto, en el Paraje de Aldea Escolar, la retroexcavadora permanece afectada a las tareas de despeje, donde se registró una acumulación superior a los 10 centímetros de nieve.

 

Desde el Municipio se solicita a vecinos y vecinas circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las tareas del operativo.

 

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