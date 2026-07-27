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27 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia avanza con la obra de protección costera de Playa Unión

Se trata de una intervención prioritaria para la villa balnearia con el objetivo de mitigar los efectos de la erosión del mar, además de garantizar mejores condiciones de seguridad y preservación.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, informó sobre el progreso de una obra clave para la protección costera de Playa Unión, un proyecto prioritario para contrarrestar el efecto del avance del mar y proteger la infraestructura vial, los servicios y los espacios urbanos de la villa balnearia.

 

Desde el comienzo de la intervención, la empresa contratista llevó adelante las tareas de instalación y organización del frente de obra, con la conformación del obrador, el cierre del sector de trabajo y la implementación de la señalización correspondiente para ordenar la circulación en la zona.

 

Desarrollo de los trabajos

 

Como parte de las etapas iniciales, se realizaron los estudios previos necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo, junto con la presentación y aprobación de la documentación ambiental requerida por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, contemplando tanto las tareas propias de la obra como las vinculadas a la cantera de extracción de material.

 

En el área costera, se ejecutaron trabajos de mantenimiento sobre el espigón de piedra existente, además de acciones preventivas ante la ocurrencia de sudestadas, permitiendo conservar y reforzar la estructura mientras avanzan las nuevas intervenciones.

 

Actualmente, los trabajos incluyen la producción de roca de diferentes dimensiones en cantera, el traslado de material de relleno y piedra hacia el sector de obra, y la colocación de manta geotextil, un componente esencial dentro del sistema constructivo previsto para la protección del frente costero.

 

 

 

 

R.G

 

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