11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelMatías Taccetta
04 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Obra de captación de agua en Esquel con financiamiento asegurado

Se resolvieron trabas administrativas vinculadas al ENOHSA y se liberaron fondos para la obra de captación de agua. La inversión es de $2.500 millones y permitirá retomar el ritmo de ejecución.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que se solucionaron los problemas administrativos que afectaban el financiamiento de la obra de captación de agua, lo que permitirá retomar el ritmo previsto de ejecución.

Según explicó, las gestiones realizadas junto a funcionarios del área de infraestructura posibilitaron destrabar las partidas presupuestarias necesarias para afrontar el pago de certificados y avanzar con la compra de materiales destinados al proyecto.

La inversión alcanza aproximadamente los 2.500 millones de pesos y está destinada al acopio de cañerías y otros insumos fundamentales para la ejecución de una obra considerada estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad.

Taccetta indicó que las demoras estuvieron relacionadas con la reorganización administrativa derivada de la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que tenía a su cargo el financiamiento de este tipo de proyectos. Los fondos debieron ser transferidos a otra dependencia del Estado nacional, proceso que generó retrasos en los desembolsos.

“Ya están dadas las condiciones para que se puedan pagar los certificados de obra y continuar con los trabajos”, señaló el intendente.

La obra cuenta con financiamiento conjunto del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial y es considerada una de las inversiones de infraestructura más importantes en marcha para Esquel, debido a su impacto directo en el sistema de provisión de agua para los vecinos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Noah y la entrevista que me quedó pendiente
2
 Abigeato en Gobernador Costa: secuestraron ovinos durante una serie de allanamientos
3
 Esquel se movilizó bajo el grito de #NiUnaMenos
4
 "Viajemos Juntos": la pareja que dejó su vida convencional para recorrer Argentina en motorhome
5
 Esquel: la Fiscalía pide declarar "sujeto de derecho" a un caballo rescatado
1
 Taccetta presentó la temporada de invierno de Esquel en Buenos Aires
2
 Chubut restringirá el uso de celulares en las aulas de todos los niveles educativos
3
 Vuelos Córdoba-Esquel: el servicio se reactivará después del Mundial
4
 Lotería del Chubut y la Municipalidad de Esquel entregaron equipamiento a instituciones
5
 Chubut: los "Juegos Comunales" son ley y garantizan el acceso al deporte en el interior
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -