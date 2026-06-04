Obra de captación de agua en Esquel con financiamiento asegurado

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que se solucionaron los problemas administrativos que afectaban el financiamiento de la obra de captación de agua, lo que permitirá retomar el ritmo previsto de ejecución.



Según explicó, las gestiones realizadas junto a funcionarios del área de infraestructura posibilitaron destrabar las partidas presupuestarias necesarias para afrontar el pago de certificados y avanzar con la compra de materiales destinados al proyecto.



La inversión alcanza aproximadamente los 2.500 millones de pesos y está destinada al acopio de cañerías y otros insumos fundamentales para la ejecución de una obra considerada estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad.



Taccetta indicó que las demoras estuvieron relacionadas con la reorganización administrativa derivada de la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que tenía a su cargo el financiamiento de este tipo de proyectos. Los fondos debieron ser transferidos a otra dependencia del Estado nacional, proceso que generó retrasos en los desembolsos.



“Ya están dadas las condiciones para que se puedan pagar los certificados de obra y continuar con los trabajos”, señaló el intendente.



La obra cuenta con financiamiento conjunto del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial y es considerada una de las inversiones de infraestructura más importantes en marcha para Esquel, debido a su impacto directo en el sistema de provisión de agua para los vecinos.