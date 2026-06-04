Chubut restringirá el uso de celulares en las aulas de todos los niveles educativos

La Legislatura de Chubut aprobó este jueves 4 de junio una normativa que restringe el uso de teléfonos móviles y dispositivos tecnológicos en las aulas durante el horario de clase. La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan Pais y obtuvo el respaldo mayoritario de los legisladores, registrándose únicamente el voto negativo del diputado Juan Aquino. La aplicación de esta ley será obligatoria a partir de los 30 días de su publicación.

El articulado establece pautas específicas según el nivel educativo. En el nivel inicial, el personal docente y auxiliar solo podrá hacer uso de los dispositivos con fines pedagógicos, administrativos, institucionales o ante emergencias. Por su parte, en el nivel primario queda prohibida la utilización de celulares por parte de los alumnos, salvo que medie una autorización expresa del docente. En el nivel secundario, el uso se restringe exclusivamente a fines pedagógicos, siempre que exista una planificación previa y el aval del profesor.

La normativa contempla excepciones para aquellos estudiantes que, por razones de salud o condiciones especiales de aprendizaje acreditadas, requieran utilizar dispositivos tecnológicos como herramientas de apoyo. Esta medida se fundamenta en advertencias de la UNESCO sobre cómo el uso excesivo de tecnología interrumpe las actividades de aprendizaje, afectando la capacidad de retención de información y enfocándose en la distracción constante.

Los fundamentos legislativos citaron datos de la evaluación PISA 2022, que posicionaron a la Argentina como el país con mayor índice de distracción digital entre 80 naciones, ya que el 54% de los alumnos de 15 años reconoció distraerse con sus dispositivos. Asimismo, un informe de 2024 del Observatorio Argentinos por la Educación reveló que casi el 38% de los estudiantes nunca desactiva las notificaciones durante el horario escolar. Con esta sanción, Chubut se incorpora a la lista de provincias que ya regulan esta práctica, tales como Buenos Aires, Salta, Neuquén, Tucumán, La Pampa, Catamarca y CABA.







M.G