Lotería del Chubut y la Municipalidad de Esquel entregaron equipamiento a instituciones

En el Centro Cultural Melipal, la Municipalidad de Esquel y Lotería del Chubut llevaron a cabo una entrega conjunta de equipamiento. El acto fue encabezado por el intendente Matías Taccetta y el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra.

Para el intendente, este despliegue es el resultado de una labor articulada que se mantiene desde el inicio de su gestión. "Es un trabajo en conjunto con Lotería, con la gente de provincia", subrayó Taccetta.

El mandatario explicó que el municipio cumple un rol clave en la detección de necesidades. "Nosotros sabemos las necesidades de cada una de las instituciones de nuestra ciudad y canalizamos a través de ellos la ayuda social", afirmó el intendente.

Taccetta detalló cómo se formalizan los requerimientos para obtener estas respuestas. "En algunos casos aprovechamos los aniversarios o algún telebingo que se hace acá en la ciudad para presentar las notas y gestionar", señaló.

La jornada en el Melipal cerró formalmente ese proceso administrativo. "Hoy en día es la entrega efectiva de cada uno de estos pedidos", celebró el jefe comunal.

Esta asistencia alcanzó a un grupo diverso de entidades que prestan servicios esenciales en la comunidad. Entre ellas, se encuentran las Escuelas N° 502, 200, 24, 1734, 1664, 510, 4401 y la N° 780 de Gualjaina.

También fueron beneficiadas la Parroquia Sagrada Familia, la Orquesta Pupichikeche y la Asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALCEC). Los elementos entregados incluyeron computadoras, impresoras, proyectores, mobiliario, equipos de sonido y maquinaria de cocina industrial.



