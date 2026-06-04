Lotería del Chubut lanzó el "Telebingo Extraordinario" con premios millonarios y un departamento

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, visitó Esquel para entregar aportes pendientes del Telebingo y anunciar el sorteo "Especial de Aguinaldo". Sobre esta propuesta, el funcionario destacó: "Estamos entregando aportes pendientes del Telebingo y anunciando hoy el especial de Aguinaldo que hace rato no lo teníamos".

Esta edición incorpora una premiación mayor, atendiendo una demanda recurrente del sector. Ibarra señaló: "Volvemos a tener departamento, o sea una propiedad que era algo que nos venían pidiendo los agencieros". El objetivo, según el presidente del IAS, es que el agenciero "pueda tener un extra también en la venta de este Telebingo".

En cuanto a la estructura de premios, el titular de Lotería detalló que "tenemos 3 millones en la primera, 5 millones en la segunda ronda, 10 millones en la tercera ronda". Asimismo, el sorteo incluye "un auto cero kilómetro en la cuarta" ronda y se otorgará "el departamento, un dormitorio a estrenar en Puerto Madryn". Adicionalmente, Ibarra confirmó que se entregarán "premios de un millón de pesos" en cada línea.

Respecto a la ubicación de los bienes, Ibarra explicó que el departamento está en una zona de gran crecimiento en Puerto Madryn. Sobre la federalización de los sorteos, subrayó: "El gobernador nos pide ir a toda la provincia independientemente de si es un pueblo grande o es chico". Por ello, se prevé que el sorteo se realice el 12 de julio en la localidad de Las Plumas.

Para fomentar la compra anticipada, el organismo lanzó una modalidad digital. Ibarra explicó que el interesado debe registrar su cartón en la web oficial para participar por "30 vouchers de 100 mil pesos cada uno".

Sobre el nivel de ventas, el funcionario comentó su diálogo con agencieros locales: "Darío Bújer, que es un agenciero muy conocido acá en Esquel, me dice que viene muy bien, que la gente empezó a solicitarlo voluntariamente". Pese a que el cartón tiene un valor de 50 mil pesos, Ibarra destacó la capacidad de organización de los apostadores: "Hoy es muy común hacer eso, que te lo compren entre varios, después repartir la plata".







M.G