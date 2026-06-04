°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43ChubutTelebingo Extraordinario
04 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Lotería del Chubut lanzó el "Telebingo Extraordinario" con premios millonarios y un departamento

Ramiro Ibarra, presidente del IAS, detalló el cronograma de premios y el sorteo especial de aguinaldo que se realizará en julio en la localidad de Las Plumas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, visitó Esquel para entregar aportes pendientes del Telebingo y anunciar el sorteo "Especial de Aguinaldo". Sobre esta propuesta, el funcionario destacó: "Estamos entregando aportes pendientes del Telebingo y anunciando hoy el especial de Aguinaldo que hace rato no lo teníamos".

 

Esta edición incorpora una premiación mayor, atendiendo una demanda recurrente del sector. Ibarra señaló: "Volvemos a tener departamento, o sea una propiedad que era algo que nos venían pidiendo los agencieros". El objetivo, según el presidente del IAS, es que el agenciero "pueda tener un extra también en la venta de este Telebingo".

 

En cuanto a la estructura de premios, el titular de Lotería detalló que "tenemos 3 millones en la primera, 5 millones en la segunda ronda, 10 millones en la tercera ronda". Asimismo, el sorteo incluye "un auto cero kilómetro en la cuarta" ronda y se otorgará "el departamento, un dormitorio a estrenar en Puerto Madryn". Adicionalmente, Ibarra confirmó que se entregarán "premios de un millón de pesos" en cada línea.

 

Respecto a la ubicación de los bienes, Ibarra explicó que el departamento está en una zona de gran crecimiento en Puerto Madryn. Sobre la federalización de los sorteos, subrayó: "El gobernador nos pide ir a toda la provincia independientemente de si es un pueblo grande o es chico". Por ello, se prevé que el sorteo se realice el 12 de julio en la localidad de Las Plumas.

 

Para fomentar la compra anticipada, el organismo lanzó una modalidad digital. Ibarra explicó que el interesado debe registrar su cartón en la web oficial para participar por "30 vouchers de 100 mil pesos cada uno".

 

Sobre el nivel de ventas, el funcionario comentó su diálogo con agencieros locales: "Darío Bújer, que es un agenciero muy conocido acá en Esquel, me dice que viene muy bien, que la gente empezó a solicitarlo voluntariamente". Pese a que el cartón tiene un valor de 50 mil pesos, Ibarra destacó la capacidad de organización de los apostadores: "Hoy es muy común hacer eso, que te lo compren entre varios, después repartir la plata".
 

 

 



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Abigeato en Gobernador Costa: secuestraron ovinos durante una serie de allanamientos
2
 La nueva licitación del casino exigirá reincorporar a parte de los trabajadores despedidos
3
 Ricardo Gerosa: “Esquel está perdiendo la posibilidad de ser protagonista de su propio futuro”
4
 Lo pude comprobar, Noah hace milagros
5
 Abren inscripciones para una nueva edición del curso de restaurador forestal
1
 Lotería del Chubut lanzó el "Telebingo Extraordinario" con premios millonarios y un departamento
2
 Lotería del Chubut y la Municipalidad de Esquel entregaron equipamiento a instituciones
3
 Ramiro Ibarra destacó el récord de recaudación del Telebingo Deportivo
4
 Lo pude comprobar, Noah hace milagros
5
 Ricardo Gerosa: “Esquel está perdiendo la posibilidad de ser protagonista de su propio futuro”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -