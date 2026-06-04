Ramiro Ibarra destacó el récord de recaudación del Telebingo Deportivo

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, se refirió al impacto positivo del último Telebingo Deportivo realizado en Comodoro Rivadavia, destacando el fuerte respaldo a las instituciones de la provincia. "Fue primero emocionante vivir lo que se sintió ahí en Comodoro, con muchísima gente, muchísimos clubes", expresó el funcionario al valorar el marco del evento.

Ibarra subrayó la importancia de la recaudación alcanzada, la cual superó las expectativas iniciales. "Un récord de recaudación de cerca de 1.100 millones de pesos que se distribuyen entre los clubes el 70%", detalló el presidente del IAS sobre la distribución de los fondos generados por el juego.

Además de los premios y la ayuda directa a entidades deportivas, el titular de Lotería hizo hincapié en el apoyo constante a los atletas de alto rendimiento de la región. "Ayer firmamos con el gobernador de la provincia un oficio publicitario para Frontera de Lago Puelo, que fue campeón acá en la ciudad hace muy poquito", ejemplificó Ibarra al mencionar los nuevos acuerdos.

El funcionario también mencionó el acompañamiento a figuras destacadas del deporte provincial. "Becas como por ejemplo para Olivia, la deportista atleta que salió con un muy buen resultado acá de Esquel, bueno, Joaquín Arbe que lo tenemos también", comentó sobre algunos de los beneficiarios.

Finalmente, Ibarra destacó el trabajo coordinado que permite mantener este sistema de becas para más de 20 deportistas de elite. "Todos ellos son deportistas que están oficiados por Lotería, tenemos más de 20 deportistas de elite de la provincia que lo trabajamos en conjunto con Chubut Deportes, así que eso también sale producto del Telebingo Deportivo", concluyó.







M.G