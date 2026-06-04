Esquel: jueves con probabilidades de neblina y lluvias aisladas hacia la noche

Para la jornada de este jueves, se espera un día que comenzará con condiciones de baja visibilidad y temperaturas frescas, evolucionando hacia una tarde más agradable antes de la llegada de precipitaciones durante la noche.

Detalle de la jornada

Madrugada y Mañana: El día iniciará con neblina, con temperaturas de 3°C durante la madrugada y un leve descenso a 2°C hacia la mañana. En ambos periodos, los vientos oscilarán entre 7 y 12 km/h, proviniendo del noroeste durante la madrugada y del noreste por la mañana.

Tarde: Las condiciones mejorarán notablemente, presentando un cielo parcialmente nublado y alcanzando una temperatura máxima de 11°C. El viento incrementará su intensidad, registrándose entre 13 y 22 km/h con dirección norte.

Noche: Se prevé la presencia de lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que se ubicará entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a 7°C y el viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.









