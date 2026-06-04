Junio avanza con tardes de 13° y sin señales de lluvia

Después de una primera mitad de semana en la que hubo lluvias y algunas jornadas con abundante nubosidad, este jueves volverá a mostrar una postal con varias horas de sol, poco viento y temperaturas agradables para la época.

La mañana comenzará con registros cercanos a los 2° y 3°. Es uno de esos arranques de día en los que la campera sigue siendo indispensable para salir de casa.

Una mañana con protagonismo del sol

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte de la mañana. Eso permitirá que la temperatura gane terreno con rapidez. Hacia media mañana ya se ubicará cerca de los 10° y continuará en ascenso hasta alcanzar los 13° durante las primeras horas de la tarde.

Recién después del mediodía comenzará a observarse un aumento gradual de la nubosidad. No se esperan lluvias ni cambios bruscos en las condiciones generales. Las nubes aparecerán de manera progresiva durante la tarde, aunque sin llegar a modificar demasiado el panorama de una jornada que se mantendrá estable.

El viento también seguirá siendo un actor secundario, con intensidades bajas durante todo el día.

Cómo sigue la semana

Con el invierno cada vez más cerca en el calendario, la Comarca Andina parece recuperar la dinámica de mañanas frías, tardes que todavía logran recuperarse y jornadas donde el tiempo permite desarrollar las actividades habituales sin mayores inconvenientes.

Este jueves encaja dentro de ese esquema. Habrá que abrigarse al salir temprano, pero quienes puedan aprovechar las horas centrales del día volverán a encontrarse con temperaturas que alcanzarán los 13° y un ambiente mucho más amable que el de las primeras horas.

O.P.