Asignación de turnos en el Hospital Zonal de Esquel

Desde el Hospital Zonal de Esquel, se comunica que el viernes 12 se realizará la apertura de agendas para la asignación de turnos de Especialidades Médicas. Debido a la alta demanda registrada, cada usuario podrá solicitar un máximo de tres turnos, siempre que correspondan a distintas especialidades. Con esta medida se busca garantizar una distribución equitativa y eficiente del servicio para toda la población.

A partir de las 7 se entregarán números para la organización de las personas, mientras que las ventanillas para la asignación definitiva atenderán desde las 8 hasta las 11.30.

Los interesados deben asistir con Documento Nacional de Identidad, número de Historia Clínica y orden médica si se trata de una derivación. Asimismo, resulta indispensable que los pacientes informen un teléfono de contacto al momento de la atención.

Cabe destacar que el otorgamiento de turnos en esta instancia es exclusivo para pacientes que residen en Esquel. Quienes habiten en otras localidades cordilleranas deberán gestionar sus turnos directamente en los Hospitales Rurales correspondientes.



EBW