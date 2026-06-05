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05 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Estudiantes de la Escuela 791 lideran la Expo Ambiente 2026 con propuestas comunitarias y talleres innovadores

Con una gran convocatoria, se desarrolla la quinta edición del evento que une a escuelas e instituciones de Esquel para concientizar sobre el cuidado de nuestro entorno. 
Por Redacción Red43

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La Escuela N° 791 es escenario este viernes de la jornada central de la Expo Ambiente 2026, una iniciativa coordinada por los propios estudiantes junto a la Dirección Técnica Ambiental de la Municipalidad y el Instituto 809. Con las puertas abiertas a toda la comunidad, el establecimiento se llenó de stands interactivos, juegos y talleres pensados para todas las edades.

 

En esta oportunidad, la organización sumó por primera vez a los alumnos de la Orientación en Educación Física, quienes unieron fuerzas con sus compañeros de Turismo para coordinar las comisiones de trabajo. Al respecto, Benjamín Quintramán, estudiante de 6to 2da de Educación Física, expresó: "Con mis compañeros estuvo bueno, estuvo muy entretenido y como nos llevamos bien, fue un trabajo que la verdad lo disfruté del proceso, ya que tuvimos poco tiempo, pero creo que lo hicimos bien, con un buen esfuerzo".

 

El encuentro cuenta con más de una treintena de stands donde participan la Biblioteca APDH, la Organización No a la Mina, Bomberos Voluntarios, Áreas Naturales Protegidas, el Parque Nacional Los Alerces, el ISET 815, el Instituto 809 y diversas escuelas de nivel Primario y Secundario, como el Salesiano, la 713 y la 767. Además del espacio ferial, se dictan talleres interactivos diseñados especialmente para los niños.

 

"Para mí es importante, ya que es abierto al público, no nomás para zonas escolares o la municipalidad, sino que hace que fomente al cuidado del ambiente, de cómo está actualmente, qué podemos hacer, qué podemos cambiar y qué podemos mejorar", remarcó uno de los alumnos abocados a las tareas de prensa de la exposición.

 

Luego de una exitosa convocatoria por la mañana, la actividad en la escuela continúa por la tarde en el horario de 14:00 a 16:30 horas. El cierre definitivo de la Expo Ambiente se concretará este sábado con una salida comunitaria hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, donde se realizará una jornada de reforestación para quitar piñas de pinos exóticos y plantar cipreses nativos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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