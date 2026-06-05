De usuarios a "prosumidores": una apuesta para expandir la energía solar

A partir del avance en las obras del Parque Solar Arroyo Seco, la Cooperativa 16 de Octubre busca generar un efecto contagio en la comunidad para que los usuarios residenciales y privados se sumen a los esquemas de generación limpia. Actualmente, la institución cuenta con cerca de 30 usuarios prosumidores en la región, principalmente ubicados en la zona rural, consolidándose como pionera en la implementación de estos sistemas en la zona.

Isidro Regis, gerente del servicio eléctrico de la cooperativa, explicó que bajo las reglas vigentes el vecino puede participar activamente del sistema. Al respecto, señaló que "lo más accesible sería el esquema de generación distribuida que básicamente el usuario se convierte en prosumidor". Según detalló el directivo, esto significa que "realizan una instalación en su propiedad de paneles fotovoltaicos y ellos consumirían su propia energía y todos los excedentes, la cooperativa se los compra".

Para aquellos interesados que no cuenten con una superficie adecuada en sus viviendas, Regis mencionó que existe una alternativa financiera para aportar al sistema regional. "Supongamos que el usuario no tiene una superficie donde instalar sus paneles y los quiere instalar en una superficie o instalación ajena, pero participar con capital, eso también es posible, luego obviamente llevarse su parte de las ganancias de la generación de energía", especificó sobre el modelo denominado generación voluntaria o comunitaria.

El gerente fue categórico al definir dónde radica el verdadero impacto económico para los hogares o comercios que deciden adoptar esta tecnología. "El principal beneficio del usuario es consumir su propia energía, eso es lo que más ahorro le significa, y sus excedentes son adquiridos por la cooperativa", remarcó para diferenciarlo de un negocio puramente comercial.

Finalmente, el referente del servicio eléctrico aclaró las expectativas que deben tener los vecinos al momento de evaluar la inversión en sus propiedades. "No es un esquema en el que el usuario tiene que pensar en ganar dinero generando energía, pero sí ahorrando energía", concluyó Regis, enfatizando que allí se encuentra la clave del sistema.

EBW