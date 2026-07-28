Fue a rescatar una camioneta encajada y terminó ayudando al Dibu Martínez: el regalo que recibió

Lo que comenzó como una recorrida en moto por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una historia que difícilmente olvidará una familia marplatense. Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro salieron a recorrer la zona tras las intensas lluvias y, de manera inesperada, terminaron ayudando a Emiliano "Dibu" Martínez, cuya camioneta había quedado encajada en el barro.

El arquero de la Selección argentina y del Aston Villa había intentado asistir a un amigo que también se había quedado atascado, pero terminó con su propio vehículo inmovilizado en el mismo camino.

Según relató Albarracín al diario La Capital, al acercarse al lugar su hijo fue el primero en reconocer al campeón del mundo.

"Vimos dos camionetas a lo lejos y una figura muy alta. Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. Yo no podía creer que fuera él", recordó.

Tres horas de trabajo para salir del barro

Leonardo llevaba una navaja que resultó clave para cortar los nudos de las lingas con las que intentaban remolcar las camionetas. Más tarde llamó a su esposa para que acercara una pala y otra linga, mientras que su otro hijo también se sumó al rescate.

Incluso el propio Martínez fue hasta su campo, ubicado en las inmediaciones, para buscar un pequeño tractor que terminó siendo fundamental para liberar ambos vehículos.

En total, el operativo demandó más de tres horas de trabajo.

Durante ese tiempo, el vecino destacó la sencillez del arquero y la charla que compartieron.

"La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo", contó.

Un regalo que nunca olvidarán

Una vez resuelto el problema, el arquero agradeció una y otra vez la ayuda recibida.

"Nos salvaron", les dijo a quienes colaboraron para sacar las camionetas del barro.

Antes de despedirse, Albarracín aprovechó para pedirle que firmara una camiseta de la Selección, un póster de la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar y otros recuerdos que había llevado consigo.

Sin embargo, el campeón del mundo fue un paso más allá. Cuando ya se retiraba del lugar, detuvo la marcha, se quitó el camperón oficial de la Selección argentina y se lo regaló a Leonardo.

"Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", expresó el vecino, todavía emocionado por una historia que comenzó con dos camionetas encajadas en el barro y terminó con un recuerdo para toda la vida.

MA