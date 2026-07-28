La Asociación Galesa de Esquel cumplirá el sueño de tener su propio museo

La Asociación Galesa de Esquel aprovechó el acto por un nuevo aniversario del Desembarco Galés para anunciar un importante avance en uno de sus proyectos más anhelados: la construcción de un museo destinado a preservar el patrimonio histórico de la comunidad. La iniciativa contará con un aporte de 30 millones de pesos por parte de la Municipalidad de Esquel.

Durante su discurso, Cristin Jones, representante de la institución, destacó la importancia de mantener vivo el legado de los primeros colonos y reflexionó: "¿Qué podemos hacer para guardar ese legado? Ese patrimonio histórico que es tan caro a la cultura chubutense".

En ese sentido, recordó que las asociaciones galesas de toda la provincia tienen como misión "mantener ese patrimonio cultural. Mantenerlo, conservarlo y también promoverlo", y repasó el trabajo realizado durante décadas para preservar la Capilla Galesa, ampliar las instalaciones y sostener la enseñanza del idioma galés en la Patagonia.

También señaló que, con el paso de los años, la asociación continuó ampliando sus instalaciones con aulas, biblioteca y espacios para actividades culturales gracias al acompañamiento de organismos públicos y del trabajo de los socios. Sin embargo, aseguró que aún quedaba pendiente concretar un museo donde conservar objetos, fotografías y documentos de gran valor histórico.

"Sentíamos que era realmente una necesidad, un museo o una sala de exposiciones, porque nosotros recibimos muchos turistas, tanto nacionales como internacionales. Recibimos escuelas, alumnos de distintos niveles, les mostramos la capilla, les contamos la historia y también les mostramos algunas cositas que tenemos ahí", expresó.

Finalmente, Cristin anunció que ese proyecto comenzará a hacerse realidad gracias al compromiso asumido por el Municipio. "Hoy tengo la gran alegría de anunciarles a todos ustedes que estamos por cumplir ese sueño. Un sueño que comienza a realizarse en el día de hoy", afirmó.

En ese marco confirmó: "El municipio local, con la presencia de Matías Taccetta, se ha comprometido a darnos los fondos que ascienden a la suma de 30 millones de pesos en distintas etapas, para hacer ese museo y cerrar el edificio".

R.G