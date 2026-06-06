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06 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Jones Huala va a estar cerca de su familia tras la orden de su traslado a la cárcel de Esquel

Estaba alojado en la U6 de Rawson donde realizó varias huelgas de hambre. La última de 40 días. 
Por Redacción Red43

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Este viernes el conflicto en torno a la detención del líder mapuche Facundo Jones Huala dio un giro decisivo. Tras una extrema huelga de hambre que puso en riesgo inminente su vida, la Justicia resolvió ordenar su inmediato traslado hacia la Unidad 14 de Esquel.

 

La medida responde al persistente reclamo de su defensa y de diversas organizaciones sociales para que Jones Huala sea alojado en una dependencia cercana a su territorio y a sus lazos familiares.

 

La salud de Jones Huala se había deteriorado drásticamente en los últimos días tras acumular casi 40 días de protesta, los cuales derivaron en una fase de huelga seca.

 

Ante un cuadro clínico crítico, Jones Huala debió ser internado de urgencia en el Hospital Santa Teresita de Rawson bajo un fuerte operativo de seguridad, antes de que se oficializara la orden judicial de traslado. El traslado definitivo a Esquel se ejecutará una vez que los médicos del nosocomio de Rawson estabilicen sus parámetros vitales y autoricen el viaje.

 

 

 

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