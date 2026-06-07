10° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaIndio Solari
07 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Miles de seguidores despiden al Indio Solari en Avellaneda

El velatorio público del histórico músico se realiza este domingo en Parque Domínico. Desde la madrugada, fanáticos de distintos puntos del país participan de una vigilia y homenaje masivo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El último adiós a Carlos "Indio" Solari se lleva adelante este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda, donde miles de seguidores se acercan para despedir al emblemático referente del rock argentino.

 

La ceremonia comenzó a las 11 en el salón Gatica, dentro del predio conocido oficialmente como Parque de los Derechos del Trabajador. Según informaron desde el entorno del artista, las puertas permanecerán abiertas el tiempo que sea necesario para permitir el ingreso de todos los asistentes.

 

Desde las primeras horas de la jornada, numerosos fanáticos se congregaron en los alrededores del lugar con banderas, canciones y expresiones artísticas en homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

 

La familia pidió que la despedida se desarrolle en un clima de respeto y acompañamiento, destacando la importancia de honrar el legado del músico y mantener una convivencia pacífica durante la jornada.

 

Para garantizar el desarrollo del evento, el municipio desplegó un amplio operativo de seguridad, salud y tránsito. Además, se habilitaron puestos de hidratación, asistencia médica y baños químicos para quienes participan del homenaje.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Aunque llueva, se trabaja firme en la Feria de La Trochita
2
 La neblina tomó por sorpresa a Esquel
3
 Lily Arrieta Lewis, pionera del esquí y testigo de otro Esquel
4
 Cebollitas participará en el Torneo de Fútbol Infantil Aniversario de Tecka
5
 ANSES paga su deuda con Chubut: los primeros $4.000 millones fueron destinados a los haberes jubilatorios
1
 Miles de seguidores despiden al Indio Solari en Avellaneda
2
 "Contra la pared"
3
 Bertolino Cayú QEPD
4
 Investigan una tentativa de homicidio tras un violento enfrentamiento en Aldea Escolar
5
 La Cuática presenta una nueva “Noche de Impro” en el Melipal
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -