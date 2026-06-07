Miles de seguidores despiden al Indio Solari en Avellaneda

El último adiós a Carlos "Indio" Solari se lleva adelante este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda, donde miles de seguidores se acercan para despedir al emblemático referente del rock argentino.

La ceremonia comenzó a las 11 en el salón Gatica, dentro del predio conocido oficialmente como Parque de los Derechos del Trabajador. Según informaron desde el entorno del artista, las puertas permanecerán abiertas el tiempo que sea necesario para permitir el ingreso de todos los asistentes.

Desde las primeras horas de la jornada, numerosos fanáticos se congregaron en los alrededores del lugar con banderas, canciones y expresiones artísticas en homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La familia pidió que la despedida se desarrolle en un clima de respeto y acompañamiento, destacando la importancia de honrar el legado del músico y mantener una convivencia pacífica durante la jornada.

Para garantizar el desarrollo del evento, el municipio desplegó un amplio operativo de seguridad, salud y tránsito. Además, se habilitaron puestos de hidratación, asistencia médica y baños químicos para quienes participan del homenaje.

R.G