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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Lunes fresco y sin lluvias en Esquel: la máxima alcanzará los 9°C

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada del lunes 8 de junio se presentará mayormente nublada, con temperaturas entre -2°C y 9°C y sin probabilidades de precipitaciones.
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel tendrá un inicio de semana con condiciones estables y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 8 de junio.

 

Durante la madrugada se espera una temperatura de 3°C, con cielo mayormente nublado y vientos del noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la mañana, la mínima descenderá hasta los -2°C, manteniéndose la nubosidad predominante y con vientos del norte de entre 7 y 12 km/h.

 

Por la tarde se registrará la temperatura más alta de la jornada, con una máxima de 9°C. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos rotarán al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

 

Finalmente, durante la noche el termómetro marcará alrededor de 7°C, con cielo nuevamente mayormente nublado y vientos del norte de entre 7 y 12 km/h.

 

En todos los períodos del día, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones del 0%, por lo que no se esperan lluvias ni nevadas en la región.

 

 

 

R.G

 

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