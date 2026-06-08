Lunes fresco y sin lluvias en Esquel: la máxima alcanzará los 9°C

La ciudad de Esquel tendrá un inicio de semana con condiciones estables y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 8 de junio.

Durante la madrugada se espera una temperatura de 3°C, con cielo mayormente nublado y vientos del noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la mañana, la mínima descenderá hasta los -2°C, manteniéndose la nubosidad predominante y con vientos del norte de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde se registrará la temperatura más alta de la jornada, con una máxima de 9°C. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos rotarán al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, durante la noche el termómetro marcará alrededor de 7°C, con cielo nuevamente mayormente nublado y vientos del norte de entre 7 y 12 km/h.

En todos los períodos del día, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones del 0%, por lo que no se esperan lluvias ni nevadas en la región.

R.G