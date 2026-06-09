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09 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

¿Volverá el cine?

Esquel lleva meses sin cine en el Auditorio Municipal. Desde enero, la llegada de lanzamientos cinematográficos se vio interrumpida. Los detalles.
Por Redacción Red43

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El Cine Auditorio Municipal de Esquel dejó de proyectar lanzamientos cinematográficos en enero de 2026.

 

La sala ubicada en Belgrano 330 suspendió sus proyecciones y el viejo habito de disfrutar producciones en pantalla gigante, compartiendo con los amantes del séptimo arte, quedó vacante.

 


Las estadísticas marcan un momento difícil para las salas del país. Marzo 2026 fue el tercer peor mes de venta de entradas en 30 años y varios cines de barrio bajaron sus persianas. Esquel no fue la excepción.

 

 

Últimas funciones registradas

 


Entre el 15 y el 18 de enero de 2026 el cine programó “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” a las 18 hs en 3D y “Five Nights at Freddy’s 2” a las 21 hs en 2D. Las entradas costaban $7.500 la 2D y $8.500 la 3D. Incluso, había funciones "distendidas", con menos estridencias y aptas para personas neurodivergentes.

 


Y desde entonces no hubo nuevas funciones. La Municipalidad no informó fecha de reapertura ni causas oficiales.

 


El Auditorio siguió siendo utilizado para espectáculos musicales, obras de danza y algunas proyecciones particulares, pero de estrenos que llenan taquillas en el mundo, no hubo noticias.

 


Con la llegada del invierno y el clima frio constante, la costumbre de salir de casa para distenderse en una sala cálida y con todo el ritual que implica el cine, los pochoclos, la salida en pareja o con amigos, queda relegada a nuestros dispositivos digitales, por el momento.

 


SL
 

 

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