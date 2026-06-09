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Por Redacción Red43

Luján Codesal, primer puesto en el torneo de equitación de "La Consentida"

La escuela de equitación La Consentida realizó este fin de semana un torneo interno y la joven celebró el desarrollo de la disciplina: "es una decisión de la que no te vas a arrepentir".
Por Redacción Red43

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La escuela de equitación La Consentida realizó este fin de semana un torneo interno que marcó el cierre de la primera etapa de actividades de 2026.

 

La ganadora fue Luján Codesal, junto a su caballo Manuel: "Hoy se portó bastante bien, bueno ahí tiene sus días pero después hoy re bien".

 

La joven invitó a sumarse a la equitación: "Es un deporte que la verdad que es muy lindo porque bueno, trabajas con ellos, con los caballos, tomas tu confianza y la verdad que si es muy lindo el deporte".

 

Las actividades hípicas implican una disciplina y alto rendimiento que la joven reivindicó: "Es una decisión que no se van a arrepentir nunca porque es un vínculo muy lindo que formas con el caballo y que tomas confianza y la verdad que si es muy bueno".

 

La escuela, ubicada en el Callejón Viejo La Calera 136, a cinco kilómetros de Trevelin, ofrece formación desde la iniciación a la monta hasta disciplinas como el adiestramiento y el salto. El equipo está integrado por los profesores Leila Lamas, Celeste Quiroga y Francisco González.

 

SL

 

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