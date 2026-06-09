El software informático "Espejo Chubut" desembarca en la Justicia de Chile

El Ministerio Público Fiscal de Chubut transferirá su herramienta de informática forense a la Fiscalía Nacional de Chile, en una jornada en Santiago que cuenta con el financiamiento de la ONU.

Este miércoles 10 de junio el Ministerio Público Fiscal de Chubut, representado por el Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, y el especialista en Informática Forense, Guillermo Figueredo, instalará formalmente en Santiago de Chile el software "Espejo Chubut", una herramienta tecnológica para la persecución penal. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas en Chile, entidad que asumió los gastos de traslado y permanencia de los representantes provinciales en el vecino país.

La agenda de trabajo en la Fiscalía Nacional de Chile se dividirá en dos sectores. El bloque matutino comenzará a las 09:00 horas con la firma oficial del Acta de Traspaso, un encuentro que contará con la participación del Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, el procurador Miquelarena, representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y de la Embajada de Francia. Posteriormente, Miquelarena y Figueredo realizarán la exposición técnica de la herramienta informática, dando paso a su instalación operativa en las computadoras institucionales de la fiscalía chilena.

El bloque de la tarde estará dedicado al análisis de la cibercriminalidad y la evidencia digital. Diversas áreas especializadas de Chile, como la División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos, el Sistema de Análisis Criminal, la Fiscalía Supraterritorial y la Unidad de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos, expondrán sus metodologías y herramientas para el procesamiento de datos criminales.