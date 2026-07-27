-8°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 27 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
27 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Por las nevadas, los cóndores suspendieron su vuelo

La sorprendente aparición de las aves emblema de Sudamérica, en tierras bajas y cerca de humanos, despertó curiosidad en Dina Huapi.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Nahuel Huapi monitorea la presencia de varios cóndores andinos en la costa de Dina Huapi y Costa del Sol que no pueden despegar debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las autoridades solicitan a los vecinos que no se acerquen a las aves, no intenten alimentarlas y mantengan a sus perros dentro de sus hogares.

 

Un escenario poco frecuente se registra en la costa de Dina Huapi y Costa del Sol, donde cóndores andinos permanecen posados sin poder alzar vuelo debido a las particulares condiciones climáticas de los últimos días. El Parque Nacional Nahuel Huapi mantiene un operativo de monitoreo que continuará este jueves para evaluar la evolución de la situación.

 

La dificultad para despegar tiene una explicación técnica: el cóndor andino depende de corrientes de aire ascendentes para elevarse y mantenerse en vuelo. Sus alas, que alcanzan hasta tres metros de envergadura, están diseñadas para planear, no para el vuelo propulsado. Cuando el viento es escaso —como sucede durante ciertos temporales de nieve con aire estático— el despegue desde superficies planas como la costa se vuelve muy difícil o imposible, especialmente si el ave está en terreno sin desnivel que pueda aprovechar.

 

El temporal de la última semana en Bariloche y la región, con nevadas acumuladas y vientos variables, habría generado estas condiciones atípicas que trajeron a las aves a altitudes y ubicaciones inusuales. Al caer la noche, los cóndores buscarán un lugar para descansar hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y permitan su vuelo.

 

En el operativo participan investigadores y expertos en cóndor andino que colaboran desde el primer momento. Las autoridades del Parque Nacional fueron contundentes al establecer tres solicitudes fundamentales con lógica de conservación: no acercarse a los ejemplares, no intentar alimentarlos ni manipularlos, y mantener a los perros resguardados dentro de los hogares.

 

Respecto a la intervención humana, desde Parques Nacionales advierten que cualquier contacto aumenta el nivel de estrés del ave y puede dificultar su recuperación y posterior vuelo. El último punto resulta especialmente crítico: un cóndor posado en la costa, con dificultades para despegar, es un animal en posición de vulnerabilidad. Un perro —aunque no ataque con intención— puede lesionarlo o forzarlo a un vuelo de emergencia que lo deje en peores condiciones.

 

La presencia de cóndores en la costa de Dina Huapi durante un temporal de nieve no es un evento cotidiano. El cóndor andino (Vultur gryphus) es una especie en estado de conservación vulnerable en Argentina y su presencia en zonas habitadas siempre genera atención. Los vecinos de Dina Huapi y Costa del Sol tienen en sus manos una parte importante del resultado de este episodio. Parques Nacionales continuará informando sobre la evolución de la situación.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fuerte temporal de nieve en la Comarca Andina: cortes de luz, rutas cortadas y suspensión de clases
2
 Esquel: suspenden las actividades escolares este lunes por las nevadas
3
 WhatsApp se pone firme: la norma poco conocida que causa cierres definitivos
4
 Intensas nevadas complican las rutas y piden extremar las precauciones
5
 Tras la gran nevada, así seguirá el tiempo este lunes
1
 Un muñeco de nieve puede hacerte ganar $200.000 y todavía estás a tiempo
2
 Volvió la luz en Esquel, pero podrían producirse nuevos cortes durante la jornada
3
 La Policía intervino por complicaciones en rutas y pidió cautela ante las inclemencias climáticas
4
 Precaución: hay niebla en la ruta Esquel - Trevelin
5
 La nieve alcanzó para hacer muñecos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -