Por las nevadas, los cóndores suspendieron su vuelo

El Parque Nacional Nahuel Huapi monitorea la presencia de varios cóndores andinos en la costa de Dina Huapi y Costa del Sol que no pueden despegar debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las autoridades solicitan a los vecinos que no se acerquen a las aves, no intenten alimentarlas y mantengan a sus perros dentro de sus hogares.

Un escenario poco frecuente se registra en la costa de Dina Huapi y Costa del Sol, donde cóndores andinos permanecen posados sin poder alzar vuelo debido a las particulares condiciones climáticas de los últimos días. El Parque Nacional Nahuel Huapi mantiene un operativo de monitoreo que continuará este jueves para evaluar la evolución de la situación.

La dificultad para despegar tiene una explicación técnica: el cóndor andino depende de corrientes de aire ascendentes para elevarse y mantenerse en vuelo. Sus alas, que alcanzan hasta tres metros de envergadura, están diseñadas para planear, no para el vuelo propulsado. Cuando el viento es escaso —como sucede durante ciertos temporales de nieve con aire estático— el despegue desde superficies planas como la costa se vuelve muy difícil o imposible, especialmente si el ave está en terreno sin desnivel que pueda aprovechar.

El temporal de la última semana en Bariloche y la región, con nevadas acumuladas y vientos variables, habría generado estas condiciones atípicas que trajeron a las aves a altitudes y ubicaciones inusuales. Al caer la noche, los cóndores buscarán un lugar para descansar hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y permitan su vuelo.

En el operativo participan investigadores y expertos en cóndor andino que colaboran desde el primer momento. Las autoridades del Parque Nacional fueron contundentes al establecer tres solicitudes fundamentales con lógica de conservación: no acercarse a los ejemplares, no intentar alimentarlos ni manipularlos, y mantener a los perros resguardados dentro de los hogares.

Respecto a la intervención humana, desde Parques Nacionales advierten que cualquier contacto aumenta el nivel de estrés del ave y puede dificultar su recuperación y posterior vuelo. El último punto resulta especialmente crítico: un cóndor posado en la costa, con dificultades para despegar, es un animal en posición de vulnerabilidad. Un perro —aunque no ataque con intención— puede lesionarlo o forzarlo a un vuelo de emergencia que lo deje en peores condiciones.

La presencia de cóndores en la costa de Dina Huapi durante un temporal de nieve no es un evento cotidiano. El cóndor andino (Vultur gryphus) es una especie en estado de conservación vulnerable en Argentina y su presencia en zonas habitadas siempre genera atención. Los vecinos de Dina Huapi y Costa del Sol tienen en sus manos una parte importante del resultado de este episodio. Parques Nacionales continuará informando sobre la evolución de la situación.