La recolección de residuos y los servicios municipales funcionan con normalidad en Esquel

A pesar de las condiciones climáticas que afectan a Esquel por las nevadas, la recolección de residuos y el resto de los servicios municipales se prestan con normalidad durante la jornada de este lunes.

De esta manera, las tareas habituales continúan desarrollándose sin modificaciones, mientras se mantienen los trabajos para garantizar el funcionamiento de los distintos servicios en la ciudad.

La única excepción es el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que permanece suspendido debido a las condiciones climáticas adversas.

Se recomienda a los vecinos circular con precaución, ya que la presencia de nieve y hielo en distintos sectores de la ciudad puede dificultar el tránsito.

R.G