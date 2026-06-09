Relevamiento continuo y reducción del Plan Calor en Esquel

La secretaria de Desarrollo Humano, Fabiana Vázquez, confirmó que se mantendrán las visitas técnicas en los hogares beneficiados por las recientes extensiones de la red de gas. "Nosotros vamos a continuar con el relevamiento de todas estas nuevas conexiones que van a haber. Entonces, bueno, vamos a detectar cuántas familias son las que necesitan los artefactos y después ver todo lo que está sucediendo en uno de los relevamientos que venimos haciendo", explicó la funcionaria local.

Este proceso requiere una coordinación técnica para garantizar la seguridad en el interior de cada hogar antes de la habilitación del servicio. "Hay que hacer la evaluación, que eso también se trabajará con obras públicas y con las distintas áreas municipales para ver las condiciones, obviamente, de las viviendas para la conexión que tienen que poner dentro de la vivienda los artefactos", detalló Vázquez sobre las tareas conjuntas.

Por otro lado, la funcionaria señaló que la actual asistencia invernal entra en su etapa de cierre y que las familias relevadas cambiarán de sistema de calefacción. "Ya el plan calor está terminando, nos queda muy poco para completar, así que va a ser para el próximo año ya todas esas familias no estarían dentro del plan calor, que es como dice el intendente, la idea es ir erradicando el plan calor con las nuevas conexiones de gas", sostuvo.

Respecto al comportamiento del consumo y las solicitudes registradas durante la temporada en comparación con periodos previos, la titular de la cartera social observó un descenso en la asistencia directa por leña o gas envasado. "No, mermó un poco a lo que fue, yo no estuve en los años anteriores, pero viendo los registros ha mermado algo ya con las nuevas conexiones que se han venido haciendo", concluyó Vázquez.

EBW