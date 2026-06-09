Trevelin: Atención reducida en enfermería del Polideportivo durante esta semana

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes ha comunicado una actualización en el cronograma de atención del servicio de enfermería dentro del Complejo Polideportivo Municipal.

Debido a razones operativas, el servicio de salud sufrirá modificaciones durante las próximas jornadas:

Fechas afectadas: El servicio verá alterada su atención desde hoy, martes 9 de junio, y se extenderá hasta el viernes 12 de junio.

Horarios: Durante este período, se suspenderá la atención en horario matutino.

Disponibilidad: Los usuarios podrán acceder al servicio únicamente por la tarde, en el horario de 14:00 a 20:00.

Recomendaciones a los usuarios



Desde el área municipal solicitan a los vecinos y deportistas que hacen uso habitual de estas instalaciones tener en cuenta esta modificación temporal al momento de planificar sus trámites, controles de salud o cualquier consulta médica necesaria dentro del complejo.

Se agradece a la comunidad la comprensión ante estos cambios, que son indispensables para el normal funcionamiento de las tareas operativas de la Secretaría durante los próximos días.



