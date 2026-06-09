"Nunca es tarde para dejar de fumar": el mensaje de la especialista Laura Bustamante

Para muchos fumadores, la idea de abandonar el cigarrillo parece una batalla perdida, especialmente tras intentos fallidos previos. Sin embargo, la Dra. Laura Bustamante, especialista en neumonología y referente en cesación tabáquica en el hospital local, brinda un mensaje de esperanza y claridad: "Se puede dejar de fumar, nunca es tarde para intentarlo".

La médica subraya que intentar dejar el cigarrillo "por sus propios medios" suele ser más difícil y frustrante. Muchos pacientes, al recurrir a productos de venta libre sin supervisión, terminan utilizándolos de manera incorrecta. "Vienen con el mito de que los productos no sirven, cuando en realidad lo que falló fue la forma de uso", explica la doctora.

Por esta razón, la especialista destaca la importancia de buscar asesoramiento. Dentro del Hospital Zonal de Esquel, existen equipos especializados y tratamientos gratuitos que marcan la diferencia. "Requiere de cierto acompañamiento y la medicación adecuada hace que el proceso sea mucho más fácil y llevadero", sostiene.

Uno de los puntos más relevantes que aborda la profesional es la rapidez con la que el cuerpo comienza a sanar. "A los pocos minutos y horas de haber apagado el último cigarrillo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca se normalizan", explica Bustamante.

Si bien los beneficios más profundos requieren un tiempo mayor de recuperación, la neumonóloga es contundente: "En el caso de que ya esté instaurada una enfermedad, la evolución siempre será mejor sin fumar que fumando".

No bajar los brazos



Para quienes han intentado dejar de fumar y no lo lograron, el consejo de la especialista es renovar el compromiso. "Con cada nuevo intento, las chances de lograrlo son mayores", asegura.

El tratamiento incluye diversas herramientas, desde fármacos recetados hasta el reemplazo nicotínico, como parches, chicles y caramelos, los cuales cuentan con resultados comprobados. La recomendación final es clara: acercarse al hospital, consultar con un profesional capacitado y no desistir. La salud, en cualquier etapa de la vida, siempre tiene una oportunidad de mejora.









M.G