Provincia equipa laboratorios de hospitales

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, adquirió nueve impresoras térmicas destinadas a los laboratorios de los hospitales cabecera de la provincia, como parte del plan de modernización del sistema sanitario público. Los modernos equipos ya están siendo entregados en los nosocomios Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, los zonales de Puerto Madryn y Esquel, los subzonales de Rawson y El Maitén, y el Hospital María Humphreys de Trelew.

La inversión superó los seis millones de pesos y se llevó adelante en el marco del convenio para la acreditación de calidad de los laboratorios, rubricado el año pasado con la Fundación Bioquímica Argentina. Actualmente, estos espacios se encuentran en alistamiento para recibir dicha acreditación, lo que implica una profunda transformación operativa y asistencial.

Esta mejora garantiza mayor seguridad y confiabilidad para las personas, ya que estandarizar los procesos bajo normas rigurosas reduce drásticamente el margen de error. Para los hospitales, esto se traduce en un respaldo institucional que optimiza recursos, minimiza costos y consolida al laboratorio como un pilar confiable para el diagnóstico certero y la toma de decisiones clínicas oportunas.

El proyecto fue impulsado de manera conjunta por la Jefatura de Laboratorios, dependiente de la Dirección Provincial de Epidemiología, y la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente. A su vez, el proceso es llevado adelante por líderes de calidad designados en cada establecimiento y miembros de la cartera sanitaria central para asegurar una correcta gestión integral.

Las nuevas impresoras optimizarán la tecnología utilizada para la identificación de muestras, un paso que representa un momento crítico en la seguridad que se brinda al paciente. Esta adquisición se suma a la implementación del software LabWin con el que ya cuentan los laboratorios, una herramienta que agiliza la obtención de resultados por parte de los especialistas e impacta positivamente en la calidad de la atención diaria.

EBW