°
° -11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 01 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubutequipamiento
01 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia equipa laboratorios de hospitales

El Gobierno del Chubut invirtió más de seis millones de pesos en nueve impresoras térmicas para hospitales cabecera, avanzando en la acreditación de calidad y la seguridad de los pacientes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, adquirió nueve impresoras térmicas destinadas a los laboratorios de los hospitales cabecera de la provincia, como parte del plan de modernización del sistema sanitario público. Los modernos equipos ya están siendo entregados en los nosocomios Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, los zonales de Puerto Madryn y Esquel, los subzonales de Rawson y El Maitén, y el Hospital María Humphreys de Trelew.

 

La inversión superó los seis millones de pesos y se llevó adelante en el marco del convenio para la acreditación de calidad de los laboratorios, rubricado el año pasado con la Fundación Bioquímica Argentina. Actualmente, estos espacios se encuentran en alistamiento para recibir dicha acreditación, lo que implica una profunda transformación operativa y asistencial.

 

Esta mejora garantiza mayor seguridad y confiabilidad para las personas, ya que estandarizar los procesos bajo normas rigurosas reduce drásticamente el margen de error. Para los hospitales, esto se traduce en un respaldo institucional que optimiza recursos, minimiza costos y consolida al laboratorio como un pilar confiable para el diagnóstico certero y la toma de decisiones clínicas oportunas.

 

El proyecto fue impulsado de manera conjunta por la Jefatura de Laboratorios, dependiente de la Dirección Provincial de Epidemiología, y la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente. A su vez, el proceso es llevado adelante por líderes de calidad designados en cada establecimiento y miembros de la cartera sanitaria central para asegurar una correcta gestión integral.

 

Las nuevas impresoras optimizarán la tecnología utilizada para la identificación de muestras, un paso que representa un momento crítico en la seguridad que se brinda al paciente. Esta adquisición se suma a la implementación del software LabWin con el que ya cuentan los laboratorios, una herramienta que agiliza la obtención de resultados por parte de los especialistas e impacta positivamente en la calidad de la atención diaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los Cipreses: dos personas murieron en un incendio esta mañana
2
 ¿Querés saber cómo está La Hoya? Seguí el minuto a minuto desde tu casa
3
 QEPD Ismael Cassi
4
 Pasó la noche bajo cero en un árbol y preparan un nuevo rescate
5
 "Vamos a poder vivir bien"
1
 Plan Galina: Esquel incorporó un tomógrafo con inteligencia artificial y duplicó la capacidad de su Sala de Diálisis
2
 El Municipio intensifica tareas de mantenimiento y asistencia en sectores afectados por el hielo
3
 Desmalezado, nivelación y movimiento de suelo: así comenzará la obra del Parque Lineal
4
 Esquel se prepara para recibir el eclipse solar anular 2027
5
 El Parque Nacional Los Alerces avanza con trabajos para reducir el riesgo de incendios forestales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -