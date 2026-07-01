Educación lanzó el Programa de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa y entregó nueva tecnología a escuelas especiales

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante este martes en la Casa de Retiro Santa Margarita de Rawson, el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa, una propuesta orientada a fortalecer las estrategias de acompañamiento a estudiantes con discapacidad y necesidades específicas de apoyo en el sistema educativo provincial.

La actividad contó con la participación del ministro de Educación, José Luis Punta; el subsecretario de Políticas Educativas y Planeamiento, Martín Larmeu; la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; el cofundador y miembro del directorio de la empresa de tecnología Educabot, Felipe Herrera Zoppi; la directora de Proyectos Especiales de dicho organismo, Ivana Marchettini; las representantes de Relaciones con la Comunidad de ALUAR, María Elena Lizurume y María Eugenia Besson; además de autoridades ministeriales, equipos técnicos, directivos y docentes de las escuelas participantes.

Entrega de Valijas Inclusivas

En el marco de esta primera etapa del programa, se realizó la entrega simbólica de seis Valijas Inclusivas destinadas a la Escuela Nº 522 de Lago Puelo, la Escuela Nº 569 de Puerto Madryn, la Escuela Nº 551 de Esquel, la Escuela Nº 533 de Gaiman, la Escuela Nº 534 de Sarmiento y la Escuela Nº 514 de Comodoro Rivadavia.

Durante el acto, el ministro José Luis Punta remarcó que la presencia de instituciones de las seis regiones educativas permitió representar a toda la provincia en el lanzamiento y sostuvo que la iniciativa constituye “el principio de un camino que continuará con más formación, más acompañamiento y más herramientas para fortalecer la educación inclusiva en Chubut”.

Los recursos entregados incorporan herramientas tecnológicas, materiales pedagógicos adaptados y dispositivos de accesibilidad diseñados para favorecer la participación activa de los estudiantes, ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer los procesos de inclusión en las comunidades educativas.

La concreción de esta iniciativa fue posible gracias al acompañamiento de ALUAR, cuyo compromiso con el desarrollo educativo y social de la provincia permitió impulsar una propuesta que articula tecnología, innovación y formación docente al servicio de una educación más accesible para todos. Desde el Ministerio de Educación destacaron especialmente el aporte de la empresa, que se constituyó en un aliado estratégico para la puesta en marcha del programa.

En ese sentido, María Elena Lizurume, representante de Relaciones con la Comunidad de ALUAR, destacó que la iniciativa busca que “el derecho de todas las personas a aprender sea una realidad” y ratificó el compromiso de la empresa de continuar acompañando proyectos educativos en la provincia.

Formación, innovación y nuevas oportunidades educativas

La jornada incluyó además espacios de capacitación presencial destinados a directivos, docentes y equipos educativos de las escuelas que integran esta primera etapa. Entre las actividades desarrolladas se destacó la propuesta “Valija Inclusiva: sensibilización y herramientas para el aula”, a cargo del equipo técnico de Educabot, junto con el “Taller lúdico para aulas sin barreras”, coordinado por integrantes de la Dirección General de Educación Especial y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Como parte de las actividades formativas, se realizó además una videoconferencia con Juan Mateos, director de Aprendizaje Adaptativo e Inteligencia Artificial de Educabot, y Mercedes Herrera, directora del Departamento de Inclusión de la organización, quienes abordaron el potencial de las tecnologías emergentes y de las estrategias de accesibilidad para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos inclusivos.

Un Aula Maker para potenciar la educación tecnológica

Durante la jornada también se formalizó el compromiso de Educabot de donar a la provincia un Aula Maker destinada a la Escuela Nº 1 "Patagonia Argentina" de Comodoro Rivadavia. El aporte incluirá el equipamiento tecnológico y pedagógico del espacio, mientras que el Ministerio de Educación tendrá a su cargo las obras de reacondicionamiento del aula actualmente en desuso donde funcionará la propuesta.

Las Aulas Maker constituyen entornos de aprendizaje basados en la resolución de problemas y el trabajo por proyectos, que integran la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática). Estos espacios promueven el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y el aprendizaje colaborativo, mediante el uso de recursos como robótica, programación, electrónica e impresión 3D, entre otros, orientados a experiencias educativas prácticas y significativas.

Al anunciar la iniciativa, Felipe Herrera Zoppi expresó su satisfacción por poder contribuir al desarrollo de nuevas oportunidades educativas para las futuras generaciones de estudiantes chubutenses, y sostuvo que “estamos muy emocionados y esperamos poder colaborar mucho más a lo largo de estos años con ustedes”.

Asimismo, se informó que el programa continuará con instancias de formación virtual, permitiendo que más docentes de las instituciones participantes accedan a nuevas herramientas, estrategias y recursos para fortalecer prácticas pedagógicas inclusivas en sus contextos escolares.

Con el lanzamiento de esta propuesta, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la construcción de entornos educativos cada vez más accesibles, promoviendo acciones concretas que integran equipamiento, innovación tecnológica y capacitación permanente para garantizar mayores oportunidades de aprendizaje y participación para todos los estudiantes de la provincia.