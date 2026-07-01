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01 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Cuarto capítulo del ciclo de charlas: plantas acuáticas y terrestres de la RNU Laguna La Zeta

La propuesta se realizará este viernes 3 de julio en el Centro Cultural Melipal y forma parte del ciclo de charlas dedicado a difundir los ambientes y la biodiversidad de la reserva.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel invita a participar del cuarto capítulo del Ciclo de Charlas de la Serie Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, una propuesta destinada a conocer la riqueza natural y la biodiversidad que alberga este espacio protegido.

 

En esta oportunidad, la actividad estará dedicada al mundo vegetal de la reserva y recorrerá los distintos ambientes que la conforman, como los humedales, la estepa, las forestaciones y el bosque andino patagónico.

 

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer las plantas acuáticas y terrestres que habitan estos ecosistemas, comprender el rol que cumplen dentro del ambiente y, a través de imágenes, descubrir las especies vegetales que caracterizan a la región de Esquel.

 

 

 

La charla se realizará el viernes 3 de julio, a las 17 horas, en el Salón de Conferencias Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Alvear y Fontana.

 

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible a través del código QR difundido por la organización o mediante el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO8QwpF51nrKywva-iQBT74plzHlkqrgZlbiYvXM6dnD_1uQ/viewform 

 

 

MDA

 

 

 

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