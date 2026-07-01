Provincia invita a visitar la muestra del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró en el Centro Cultural Provincial

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a visitar la muestra itinerante “El Pintor del Medio del Río” del emblemático artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, la cual continúa abierta al público en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson, con entrada libre y gratuita, hasta fines del mes de julio.

La exposición reúne obras pertenecientes al acervo de la familia del artista y del Museo Taller Casapueblo Uruguay-Tigre, y forma parte de una propuesta itinerante impulsada con el objetivo de acercar la vasta y prolífica producción de Páez Vilaró a distintas ciudades de Uruguay y Argentina, países que marcaron su vida y su trayectoria artística.

La iniciativa no solo contempla la exhibición de las obras, sino que también promueve actividades pedagógicas y de extensión cultural que permiten profundizar en la vida, el legado y el universo creativo del artista, fomentando el trabajo conjunto con instituciones educativas y culturales de cada localidad que recibe la muestra.

“El Pintor del Medio del Río” tuvo su presentación inaugural el 17 de noviembre de 2022, en el marco del centenario del nacimiento de Carlos Páez Vilaró, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa de la ciudad de Rosario, con la participación de Florencio Páez, hijo del reconocido artista. Desde entonces, la muestra recorrió distintas ciudades de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, para luego proyectar una nueva etapa de itinerancia por la Patagonia.

Durante los últimos meses, la propuesta fue exhibida en localidades como General Fernández Oro, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes y Rada Tilly, hasta arribar al Centro Cultural Provincial de Rawson, donde el público chubutense tiene la oportunidad de conocer de cerca parte de la obra de uno de los máximos referentes del arte rioplatense.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, en el Centro Cultural Provincial, ubicado en calle Federicci Nº 216 de Rawson.

Quienes deseen obtener mayor información o coordinar visitas guiadas pueden comunicarse a través del correo electrónico ccpchubut@gmail.com