Esquel tendrá su pista de atletismo sintética

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, se refirió al trascendental anuncio realizado de manera conjunta por el gobernador de la provincia y el intendente local, quienes confirmaron la construcción de una obra largamente esperada por la comunidad. Se trata de la instalación de la superficie sintética para la pista de atletismo de la ciudad, una infraestructura que saldará una deuda histórica con el deporte cordillerano. El funcionario remarcó la importancia de pasar de las promesas a los hechos concretos y valoró el impacto que esta decisión tendrá en el desarrollo de los jóvenes de la región.

"Siempre dijimos que en esta gestión municipal y provincial el deporte estaba en la agenda, que no era un discurso vacío de contenido y que tampoco podíamos prometer cosas que no se pudiesen cumplir y el día que se puedan anunciar era porque se iba a poder llevar adelante", afirmó Reyes. En ese sentido, calificó la jornada como un hecho histórico debido a la enorme demanda y necesidad que existía en la localidad, considerando la obra como un merecido reconocimiento para los deportistas de la zona que han representado a la provincia durante generaciones.

La obra colocará a la ciudad en un lugar de privilegio en el mapa deportivo del sur del país, ampliando significativamente la infraestructura disponible en la región. "Esta obra creo que va a trascender, porque hay que saberla dimensionar, en toda la Patagonia solamente hay dos, una en Comodoro Rivadavia y otra en Neuquén", detalló el titular de la cartera deportiva, destacando que el proyecto no solo beneficiará a los atletas de Esquel y de la zona cordillerana, sino que también abrirá la posibilidad cierta de atraer torneos de nivel nacional.

El anuncio se vivió con profunda emoción por parte de los máximos referentes de la disciplina en la ciudad, quienes estuvieron presentes durante la confirmación oficial del proyecto. "Ayer se anunciaba esta obra con dos reconocidos atletas, Coco Muñoz y Arbe, olímpicos y la verdad que yo me voy a llevar el recuerdo en la retina de esa imagen de cuando lo escucharon ellos y lo escuchó Coco, que miraba para todos lados pensando que era un chiste, será cierto, decirle que es cierto que va a suceder", relató el funcionario sobre el impacto que generó la noticia en los deportistas olímpicos.

Por último, Reyes reconoció la complejidad del escenario actual pero ponderó la decisión política de priorizar estas inversiones que regresan a la comunidad en forma de calidad de vida. "Son momentos complejos, pero el deporte también es una gran herramienta para el desarrollo de los vecinos, de los jóvenes, que es calidad de vida, que es estar involucrado en cosas sanas", concluyó, al tiempo que agradeció las gestiones del intendente Matías Taccetta para lograr que esta inversión se concrete con el aporte de los impuestos de los contribuyentes.

EBW