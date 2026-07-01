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Por Redacción Red43

El hielo provocó la caída de una motociclista y terminó en el Hospital

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles en El Bolsón. La mujer fue trasladada al hospital con lesiones en un hombro y una pierna.
Por Redacción Red43

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Las bajas temperaturas que desde hace días cubren de escarcha calles y veredas en El Bolsón volvieron a dejar una advertencia para quienes circulan por la ciudad. Esta vez, el hielo sobre la calzada habría provocado la caída de una motociclista en una de las esquinas del casco urbano.

 

El hecho se registró alrededor de las 10:43 de este miércoles en la intersección de avenida San Martín y Beruti, donde intervino una unidad de rescate de Bomberos Voluntarios de El Bolsón tras recibir el aviso del accidente.

 

Al arribar al lugar, personal del hospital y efectivos policiales ya se encontraban asistiendo a la conductora de la motocicleta, quien habría perdido el control del rodado debido a la presencia de hielo sobre el asfalto.

 

 

Según la información brindada por los bomberos, la mujer fue trasladada al hospital con una posible lesión en el hombro derecho y en la pierna izquierda.

 

Aunque el invierno en la cordillera suele regalar paisajes blancos y postales de montaña, también deja trampas silenciosas sobre el pavimento, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde el sol tarda más en llegar.

 

Por eso, desde distintos organismos se insiste en la importancia de reducir la velocidad, aumentar las distancias de frenado y extremar las precauciones, tanto para automovilistas como para motociclistas y ciclistas.

 

 

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