"La inversión más importante que hemos hecho en los últimos años está vinculada al deporte"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que el municipio presentó ante el Gobierno de Chubut una serie de proyectos destinados a fortalecer la infraestructura deportiva de la ciudad, con el objetivo de avanzar en obras consideradas estratégicas para el crecimiento de distintas disciplinas.

"Lo que hicimos ayer fue, primero, presentar los proyectos ante el gobernador, hablar con cada uno de los ministros y secretarios, con el presidente también de Chubut Deportes. La intención es trabajar en conjunto, lo hemos dicho siempre, que la inversión en deportes sea cada vez más grande", expresó.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó la necesidad de acompañar con infraestructura el perfil deportivo que tiene Esquel. "Somos la capital provincial del turismo deportivo y tenemos que tener la infraestructura acorde. De nada sirve ser la capital provincial si después no tenemos lugares donde poder crecer en el deporte", sostuvo.

Taccetta explicó que durante el encuentro con el gobernador propuso un esquema de financiamiento compartido para concretar las obras. "Ayer en una charla con el gobernador lo que planteamos fue hacer las cosas en conjunto, que la mitad del presupuesto sea aportado por el Gobierno provincial dentro del plan de obras Gobernador Galina y la mitad por parte del municipio, tanto en el playón deportivo del Chanico como en esta pista, que es una demanda que tenemos en nuestra ciudad de hace mucho tiempo", afirmó.

El intendente indicó que una de las iniciativas apunta a mejorar las condiciones para la práctica del atletismo. "Son más de 120 chicos los que están en la escuela municipal y se suman también otras escuelas, como puede ser el Club Independiente, que van a poder utilizar ese espacio", señaló.

Además, destacó que el proyecto contempla obras complementarias para modernizar las instalaciones. "Es una inversión que incluye también los baños y los vestuarios. Lo vemos todos los días quienes pasamos por Deportes: no se hizo nada en los últimos 40 años y así están siendo utilizados hoy en día", afirmó.

Taccetta consideró que estas obras forman parte de una política de fuerte inversión en infraestructura deportiva. "Son inversiones grandes que las necesita la ciudad y nos ponen muy contentos. Sumamos esto también al natatorio, después de 12 años poder culminar con esa obra. Creo que la inversión más importante que hemos hecho en los últimos años está vinculada al deporte", expresó.

Finalmente, el mandatario municipal destacó el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña. "Todo lo que hemos planteado a la sociedad y que hemos comprometido ante la sociedad a veces es difícil de cumplir porque hay que ponerle mucho empeño, muchas ideas, ingenio y dinero. Todo se hace con dinero y podemos decir que en apenas dos años y medio ya hemos cumplido más del 80% de lo que hemos comprometido a la comunidad", concluyó.

R.G