Esquel: El municipio y ADRE organizan la 2° Feria de la Madera "FEDEMAD 2026"

La Municipalidad de Esquel, junto a la Agencia de Desarrollo Regional Esquel (ADRE), llevará adelante la segunda edición de la Feria de la Madera FEDEMAD 2026, que se realizará los días 11 y 12 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural Esquel.

El evento se consolida como un espacio estratégico para impulsar el desarrollo del sector forestoindustrial de la región, promoviendo el intercambio de conocimientos, la innovación y la generación de oportunidades de vinculación entre los distintos actores de la cadena productiva.

Durante las dos jornadas habrá exposiciones de empresas y productos para la construcción con madera, charlas técnicas, demostraciones en vivo, capacitaciones, muestras y concursos de productos elaborados en madera. Además, el programa incluirá bloques temáticos dedicados a la prevención de incendios en la construcción con madera, sistemas constructivos y calefacción con biomasa.

La subsecretaria de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, Paula Botto, destacó la importancia de esta nueva edición y el trabajo conjunto con ADRE para fortalecer una actividad con gran potencial para la región.

"FEDEMAD es una herramienta de integración regional y promoción de la cadena forestoindustrial patagónica", expresó.

Asimismo, señaló que el objetivo es continuar posicionando a la feria como un evento de referencia para el sector.

"Buscamos consolidarnos como uno de los principales encuentros de la Patagonia, fortaleciendo el agregado de valor en origen, la innovación, la capacitación y la vinculación entre empresas, instituciones educativas, organismos públicos e inversores", afirmó.

Desde la organización, se destacó que FEDEMAD 2026 reunirá a empresas, profesionales, emprendedores, instituciones educativas, organismos públicos y referentes del sector, generando un espacio de intercambio y actualización sobre las nuevas tendencias vinculadas a la construcción con madera y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

R.G