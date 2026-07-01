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01 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel capacita en Turismo Rural Productivo

Esquel será parte de una capacitación nacional en Turismo Rural Productivo que brinda formación virtual a productores, emprendedores y cooperativas, con herramientas para diversificar la actividad e integrar producción y turismo.
Por Redacción Red43

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A través de la subsecretaría de Turismo de Esquel, la propuesta acerca a productores, emprendedores y cooperativas de la región una instancia de formación en Turismo Rural. Esta iniciativa, es un acción impulsada conjuntamente con la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut.

 

Se encuentra disponible la inscripción al encuentro virtual de Turismo Rural Productivo, una propuesta destinada a productores agropecuarios, emprendedores rurales y cooperativas de la región que busquen diversificar su actividad incorporando experiencias de turismo rural y productivo. El taller abordará herramientas concretas para el diseño de propuestas turísticas-productivas, identificación de oportunidades y estrategias para integrar la producción local con ofertas turísticas sostenibles. 

 

“Trabajamos de manera articulada con organismos nacionales y provinciales para acercar a nuestro territorio herramientas que potencien el desarrollo productivo y turístico local”, remarcaron desde la subsecretaría de Turismo de Esquel en referencia a este encuentro de Turismo Rural Productivo. 

 

¿Cómo inscribirse?

 

 La capacitación será el 8 de julio de 2026 a las 10 hs de forma virtual.  La inscripción será a través del siguiente formulario de forma online: https://forms.gle/5TVSTmDn1ASoozgA7

 

“Seguimos impulsando este tipo de espacios, porque entendemos que el turismo rural productivo es una herramienta clave para diversificar la matriz económica de nuestras comunidades y fortalecer el vínculo entre producción y territorio”, concluyeron desde Turismo Esquel.

 

 

MDA

 

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