Esquel capacita en Turismo Rural Productivo

A través de la subsecretaría de Turismo de Esquel, la propuesta acerca a productores, emprendedores y cooperativas de la región una instancia de formación en Turismo Rural. Esta iniciativa, es un acción impulsada conjuntamente con la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut.

Se encuentra disponible la inscripción al encuentro virtual de Turismo Rural Productivo, una propuesta destinada a productores agropecuarios, emprendedores rurales y cooperativas de la región que busquen diversificar su actividad incorporando experiencias de turismo rural y productivo. El taller abordará herramientas concretas para el diseño de propuestas turísticas-productivas, identificación de oportunidades y estrategias para integrar la producción local con ofertas turísticas sostenibles.

“Trabajamos de manera articulada con organismos nacionales y provinciales para acercar a nuestro territorio herramientas que potencien el desarrollo productivo y turístico local”, remarcaron desde la subsecretaría de Turismo de Esquel en referencia a este encuentro de Turismo Rural Productivo.

¿Cómo inscribirse?

La capacitación será el 8 de julio de 2026 a las 10 hs de forma virtual. La inscripción será a través del siguiente formulario de forma online: https://forms.gle/5TVSTmDn1ASoozgA7

“Seguimos impulsando este tipo de espacios, porque entendemos que el turismo rural productivo es una herramienta clave para diversificar la matriz económica de nuestras comunidades y fortalecer el vínculo entre producción y territorio”, concluyeron desde Turismo Esquel.

MDA