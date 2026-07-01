Esquel avanza con nuevas obras deportivas: firmaron el contrato para terminar el gimnasio del Chanico

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, destacó el avance de distintas obras de infraestructura deportiva en Esquel y afirmó que la ciudad "encuentra en una gestión cosas concretas y reales" a partir de los proyectos que se ejecutan en conjunto entre la Provincia y el municipio.

Uno de los anuncios centrales fue la finalización del playón techado del barrio Chanico Navarro, una obra que permanecía inconclusa y que, según explicó, permitirá sumar un nuevo gimnasio para la ciudad.

Reyes recordó que la necesidad de contar con ese espacio era uno de los principales reclamos del ámbito deportivo local. "Algo que cuando nosotros estábamos en campaña nos reclamaban todos los dirigentes deportivos, se hablaba de la pileta, se hablaba de este espacio y se soñaba con tener una pista cómoda nada más. Hoy podemos decir en dos años y medio de gestión, cosas concretas y reales", sostuvo.

El titular de Chubut Deportes también remarcó el valor personal que tiene la concreción de estas obras. "Yo que soy de acá, la tranquilidad de saber que hicimos todo lo posible y que esto sucede y que va a quedar. Así que la verdad es que es un gran sueño", afirmó.

En ese contexto, destacó además otro de los proyectos anunciados para la ciudad. "También el municipio de Esquel anunció la posibilidad del césped sintético para la Liga Independiente. Entonces el deporte de Esquel encuentra en una gestión cosas concretas y espero que lo sepamos cuidar, que lo sepamos aprovechar y que esto, sin ninguna duda, va a trascender la gestión", señaló.

Respecto de la inversión prevista para el playón techado, Reyes indicó que el monto definitivo se conocerá una vez concluido el proceso administrativo. "Es una inversión que no me animaría a decir un número ya, obviamente va a haber una licitación y se terminará de definir el número. Es una inversión muy importante, pero ahí obviamente va a ser público, es una licitación y se darán los números concretos", explicó.

Por último, manifestó que la expectativa es que los trabajos puedan concretarse en el corto plazo. "Aspiramos que esto en el término de seis meses esté resuelto", concluyó.

R.G