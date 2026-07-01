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Por Redacción Red43

La nueva motoniveladora comenzará a operar tras capacitación técnica de la empresa

Juan Carlos Fonseca confirmó que el equipo ya fue presentado, pero su uso efectivo dependerá de una capacitación obligatoria que brindará la empresa proveedora en los próximos días.
Por Redacción Red43

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El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de Esquel, Juan Carlos Fonseca, se refirió a la incorporación de la nueva motoniveladora municipal y explicó que, si bien el equipo ya fue presentado, aún no se encuentra en condiciones de operar de manera plena.

 

“Como todos saben, ayer presentamos la máquina. En realidad, va a estar en funcionamiento en transcurso de la semana que viene”, señaló.

 

En ese sentido, aclaró que existen pasos administrativos y técnicos que deben cumplirse antes de su puesta en marcha. “Tiene que traer la documentación la empresa. Estamos condicionados a que la empresa venga y nos dé la capacitación, no solamente para el uso, sino también para el mantenimiento”, indicó.

 

Fonseca remarcó que la operación del equipo está sujeta a las condiciones de garantía y entrega formal. “Como está dentro de los términos de garantía, si ellos no nos hacen entrega formal, nosotros no podemos utilizarlo. O sea, nosotros la presentamos, ya está adquirida, pero esa parte estaría faltando”, afirmó.

 

Respecto a la capacitación, precisó que se encuentra próxima a concretarse. “El capacitador está llegando próximo ya en estos días. Nos habían informado que llegaba hoy, pero hoy volvimos a consultar y dice que está llegando el próximo lunes. Así que a partir de ahí tenemos 2 o 3 días de capacitación”.

 

Finalmente, destacó las características del nuevo equipamiento y su disponibilidad de servicio técnico. “La hicimos ver y evaluar por gente que tiene conocimiento de ese tipo de máquina. Nos dijeron que consideraron que era óptima para la zona”.

 

Y concluyó: “Así que tenemos el servicio de postventa en Bariloche, o si no, en Comodoro y el antecedente de buen funcionamiento, lo sabemos por la gente de la Municipalidad de Bariloche”.

 

 

 

R.G

 

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