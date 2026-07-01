La nueva motoniveladora comenzará a operar tras capacitación técnica de la empresa

El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de Esquel, Juan Carlos Fonseca, se refirió a la incorporación de la nueva motoniveladora municipal y explicó que, si bien el equipo ya fue presentado, aún no se encuentra en condiciones de operar de manera plena.

“Como todos saben, ayer presentamos la máquina. En realidad, va a estar en funcionamiento en transcurso de la semana que viene”, señaló.

En ese sentido, aclaró que existen pasos administrativos y técnicos que deben cumplirse antes de su puesta en marcha. “Tiene que traer la documentación la empresa. Estamos condicionados a que la empresa venga y nos dé la capacitación, no solamente para el uso, sino también para el mantenimiento”, indicó.

Fonseca remarcó que la operación del equipo está sujeta a las condiciones de garantía y entrega formal. “Como está dentro de los términos de garantía, si ellos no nos hacen entrega formal, nosotros no podemos utilizarlo. O sea, nosotros la presentamos, ya está adquirida, pero esa parte estaría faltando”, afirmó.

Respecto a la capacitación, precisó que se encuentra próxima a concretarse. “El capacitador está llegando próximo ya en estos días. Nos habían informado que llegaba hoy, pero hoy volvimos a consultar y dice que está llegando el próximo lunes. Así que a partir de ahí tenemos 2 o 3 días de capacitación”.

Finalmente, destacó las características del nuevo equipamiento y su disponibilidad de servicio técnico. “La hicimos ver y evaluar por gente que tiene conocimiento de ese tipo de máquina. Nos dijeron que consideraron que era óptima para la zona”.

Y concluyó: “Así que tenemos el servicio de postventa en Bariloche, o si no, en Comodoro y el antecedente de buen funcionamiento, lo sabemos por la gente de la Municipalidad de Bariloche”.

R.G