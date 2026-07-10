Pronostican nevadas para este viernes en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 10 de julio una jornada fría en Esquel, con temperaturas bajo cero durante gran parte del día y probabilidad de nevadas a partir de la mañana.

La madrugada comenzará con niebla, una temperatura de -2 °C y viento del norte entre 7 y 12 km/h, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Desde la mañana y durante la tarde y la noche se esperan nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura se mantendrá en -2 °C por la mañana, alcanzará una máxima de 2 °C por la tarde y descenderá a 0 °C hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que permanezca entre 7 y 12 km/h durante toda la jornada, con predominio del este por la mañana, noreste por la tarde y nuevamente del norte durante la noche. No se esperan ráfagas significativas.

R.G