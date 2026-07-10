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Por Redacción Red43

Pronostican nevadas para este viernes en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas bajo cero y probabilidad de nevadas desde la mañana. La máxima prevista es de 2 °C.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 10 de julio una jornada fría en Esquel, con temperaturas bajo cero durante gran parte del día y probabilidad de nevadas a partir de la mañana.

 

La madrugada comenzará con niebla, una temperatura de -2 °C y viento del norte entre 7 y 12 km/h, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

 

Desde la mañana y durante la tarde y la noche se esperan nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura se mantendrá en -2 °C por la mañana, alcanzará una máxima de 2 °C por la tarde y descenderá a 0 °C hacia la noche.

 

En cuanto al viento, se prevé que permanezca entre 7 y 12 km/h durante toda la jornada, con predominio del este por la mañana, noreste por la tarde y nuevamente del norte durante la noche. No se esperan ráfagas significativas.

 

 

 

R.G

 

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